La crítica de Bale a un ídolo del madridismo

El exfutbolista galés Gareth Bale, una de las figuras más importantes del Real Madrid en la última década, ha dejado unas declaraciones que no han pasado desapercibidas en el madridismo. Durante su participación en el podcast Stick to Football, el exdelantero habló con franqueza sobre su experiencia en el club blanco, desde la presión mediática hasta la forma de trabajar de entrenadores como Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti.

El galés, ganador de cinco UEFA Champions League con el conjunto blanco, explicó que en el vestuario del Madrid existía una prioridad clara: la competición europea. En su intervención también recordó el liderazgo de jugadores como Sergio Ramos y la mentalidad competitiva de Cristiano Ronaldo.

La obsesión del Real Madrid por la Champions

Uno de los aspectos que más llamó la atención a Bale cuando llegó al club fue la importancia que se daba a la Champions League dentro de la entidad.

Según explicó el galés, el ambiente en el estadio y en el club cambiaba completamente cuando se trataba de la competición europea. Para los aficionados, el presidente y el propio vestuario, la Champions tenía un valor especial.

Bale afirmó que el contexto competitivo en España también influía. Mientras en la Premier League inglesa la lucha por el título suele estar más abierta, en LaLiga la pelea por el campeonato suele concentrarse entre FC Barcelona y el Real Madrid, con la presencia ocasional del Atlético de Madrid. Esa realidad, según el exjugador, hacía que el club enfocara gran parte de su energía en dominar Europa.

El papel de Zidane en los entrenamientos

Uno de los comentarios que más debate ha generado fue su valoración sobre el trabajo de Zinedine Zidane durante su etapa como entrenador del Real Madrid.

Bale explicó que las sesiones de entrenamiento no se centraban excesivamente en la preparación táctica. Según su experiencia, cuando el rival era un gran equipo como el FC Barcelona o el FC Bayern Munich, el equipo realizaba alrededor de 15 minutos de trabajo táctico específico, especialmente en el plano defensivo.

En el resto de ocasiones, el entrenamiento se desarrollaba con ejercicios más habituales: posesiones de balón, partidos en espacios reducidos y finalizaciones a portería. El galés también recordó que Zidane solía participar en algunos ejercicios, algo que, según él, evidenciaba la enorme calidad técnica que aún conservaba el francés incluso después de su retirada.

La diferencia entre Zidane y Ancelotti

Bale también destacó el estilo completamente distinto de Carlo Ancelotti, a quien definió como un entrenador con una capacidad excepcional para gestionar el vestuario.

Según el galés, la mayor virtud del técnico italiano era su trato humano. Incluso los jugadores que no tenían minutos se sentían importantes dentro del grupo. Para Bale, esa habilidad para mantener unido al vestuario fue clave en los éxitos del equipo durante varias temporadas.

El exmadridista aseguró que Ancelotti tenía la capacidad de hacer sentir a cada futbolista como parte fundamental del proyecto, lo que generaba un ambiente positivo dentro del equipo.

Cristiano Ronaldo, Ramos y el liderazgo del vestuario

Otro de los temas que abordó Bale fue el liderazgo dentro del vestuario del Real Madrid. En su opinión, el gran capitán del grupo era Sergio Ramos, a quien definió como el auténtico líder del equipo. Sobre Cristiano Ronaldo, Bale reconoció que su mentalidad competitiva era extraordinaria. Recordó que cuando coincidieron en el Madrid, el portugués ya estaba transformándose en un goleador total, obsesionado con batir récords y marcar en cada partido.

El galés también explicó que el portugués era muy exigente dentro del campo. Si un compañero no le pasaba el balón en una jugada clara, podía mostrar su frustración, aunque Bale interpretaba ese comportamiento como parte de su mentalidad ganadora y de su constante lucha por superar registros históricos y competir con figuras como Lionel Messi.

Las declaraciones de Bale han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre los diferentes estilos de liderazgo y entrenamiento que marcaron una de las etapas más exitosas en la historia del Real Madrid.