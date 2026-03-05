Lamini Fati, el canterano del Real Madrid que emerge como 'solución' a la crisis defensiva

El Real Madrid vuelve a mirar a La Fábrica en un momento crítico de la temporada. La defensa blanca afronta el partido en Balaídos con una preocupante acumulación de bajas que ha obligado al cuerpo técnico a activar soluciones de emergencia. En ese contexto aparece un nombre que hasta hace poco estaba fuera del radar del gran público: Lamini Fati.

El central zurdo de 19 años se perfila como una de las opciones más probables para completar la convocatoria del primer equipo. La lesión de David Alaba, las molestias de Raúl Asencio, la sanción de Dean Huijsen y la larga recuperación de Éder Militao han dejado a Antonio Rüdiger como único central disponible en plenitud del primer equipo.

Ante este panorama, el técnico Álvaro Arbeloa ha puesto el foco en el Castilla. Y entre los nombres que han ganado protagonismo en las últimas horas destaca el de Lamini Fati, un defensor con perfil físico potente, buena salida de balón y una progresión que en Valdebebas consideran muy prometedora.

Un central que llegó como apuesta

Lamini Fati aterrizó en el Real Madrid en la Navidad de 2025 procedente del filial del Leganés. Su fichaje no fue uno de esos movimientos mediáticos habituales en el mercado de jóvenes talentos, pero sí una apuesta clara de los responsables de captación del club.

El Real Madrid pagó algo más de 100.000 euros por el defensor, que entonces tenía 18 años. La propuesta inicial era incorporarlo al Juvenil A, un paso que podía parecer hacia atrás respecto a su etapa anterior, pero que el futbolista aceptó convencido de que su rendimiento terminaría abriéndole puertas dentro de la estructura del club.

El tiempo parece darle la razón. En apenas un año ha pasado por el Juvenil, el Real Madrid C y el Castilla, escalando peldaños dentro de La Fábrica hasta situarse ahora a un paso del primer equipo.

Perfil físico y técnico: un 'muro'

El central destaca por una combinación muy valorada en el fútbol moderno: velocidad, corpulencia y capacidad para salir con el balón jugado. Aunque mide alrededor de 1,80-1,84 metros según distintas mediciones, su potencia física le permite imponerse en duelos cuerpo a cuerpo y mantener un nivel competitivo alto en situaciones defensivas exigentes.

Lamini Fati despeja un balón en un duelo del Real Madrid Castilla / Instagram

Su principal virtud es el uno contra uno. Lamini Fati tiene facilidad para ganar duelos defensivos, ya sea utilizando su físico o recuperando terreno gracias a su velocidad. Esa capacidad le permite corregir errores o cerrar espacios cuando la línea defensiva queda expuesta. Además, su perfil zurdo lo convierte en un recurso interesante para el eje izquierdo de la defensa, una demarcación que suele escasear en muchas plantillas.

Aspectos a mejorar

Como ocurre con cualquier defensor joven, su evolución pasa por perfeccionar algunos aspectos tácticos. En el club consideran que uno de los puntos clave de su desarrollo está en mejorar el posicionamiento defensivo. Aprender a gestionar mejor la línea, medir distancias con los rivales y decidir cuándo anticipar o cuándo temporizar son detalles que se trabajan de forma constante en su proceso formativo.

El talento físico y técnico está presente; ahora el reto es convertirlo en un central más completo desde el punto de vista táctico.

La oportunidad de Balaídos

El partido ante el Celta de Vigo puede convertirse en el primer gran punto de inflexión de su carrera. Arbeloa lo dejó claro en rueda de prensa: si las bajas continúan condicionando la defensa, los canteranos serán la solución. Entre los nombres mencionados aparecieron Lamini Fati y Aguado como alternativas inmediatas.

Lamini Fati en un duelo del Real Madrid Castilla contra La Ponferradina / Instagram

La idea inicial es que Rüdiger y Asencio formen la pareja titular si el segundo supera sus molestias cervicales. Sin embargo, la incertidumbre física del defensor español obliga al cuerpo técnico a preparar un plan alternativo.

Noticias relacionadas

Discreto fuera del campo, trabajador dentro de él y con una progresión constante en Valdebebas, el joven central encara ahora el momento más importante de su corta carrera. Si finalmente entra en la convocatoria para Balaídos, estará a un paso de cumplir uno de los sueños más grandes para cualquier jugador formado en La Fábrica: debutar con el primer equipo del Real Madrid.