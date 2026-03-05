La nueva norma que se aplicará en el fútbol inglés... y terminará afectando a LaLiga

El guardameta es una especie protegida. En competiciones como LaLiga, incluso, prácticamente no se le puede ni tocar, como si se tratara de un jugador de baloncesto lanzando a canasta. A la mínima, los colegiados pitan falta. Por otro lado, una de las particularidades es que debe ser atendido sobre el césped en caso de cualquier lesión que pueda permitirle continuar un momento después. De hecho, no es raro ver a porteros perdiendo el tiempo tanto a la hora de poner el balón en juego como tras recibir presuntas faltas o padecer supuestas lesiones. El ritmo de juego se corta demasiado y no se libra ningún guardameta, por lo menos cuando el marcador le es favorable. En algunos casos, quizá sea algo más sangrante... pero todo podría cambiar.

En un contexto en el que el Arsenal está siendo muy criticado por las supuestas pérdidas de tiempo que lleva a cabo David Raya, uno de los mejores porteros de la década en la Premier League, el fútbol inglés empezará a combatir esta táctica a partir de la temporada que viene. Lo iniciarán en la Women's Super League, donde se obligará a retirar a una jugadora del terreno de juego durante un minuto si una portera recibe atención médica.

Actualmente, cuando un jugador recibe asistencia médica debe pasar después treinta segundos fuera para poder reincorporarse al juego, aunque la IFAB aprobó el pasado sábado en su reunión anual que el tiempo se aumente a un minuto a partir del 1 de junio. Sin embargo, cuando un portero tiene que ser atendido, el partido se para, lo que es aprovechado para algunos equipos para recibir órdenes técnicas.

Señalan a David Raya...

Estas pérdidas de tiempo fueron criticadas por Fabian Huerzeler, técnico del Brighton & Hove Albion, después de la derrota de su equipo contra el Arsenal este miércoles en la Premier League. "Te voy a hacer una pregunta. ¿Has visto en la Premier League a un portero "lesionarse" tres veces? No", aseguró el alemán.

A modo de prueba, la WSL, la primera división del fútbol femenino en Inglaterra, introducirá la próxima temporada una regla por la que una futbolista de campo tendrá que abandonar el terreno de juego durante un minuto si la portera tiene que recibir atención médica.

Además de las críticas que ha supuesto la pérdida de tiempo de los porteros en la Premier, donde Daniel Farke, del Leeds United, pidió un cambio en las reglas para prohibirlas, en la WSl también se han reproducido estas quejas, sobre todo a raíz de que Dominique Janssen, defensa del Manchester United, admitiera que su portera, Phallon Tullis-Joyce, simuló una lesión en un partido contra el Arsenal para que pudieran recibir cambios tácticos.