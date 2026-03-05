¡Portazo en la cara! El gran objetivo del Real Madrid le dice 'no' a Florentino: "Sería una tontería..."

Aunque todavía faltan por disputarse los meses verdaderamente decisivos, la temporada del Real Madrid parece irremediablemente abocada al fracaso. El conjunto blanco vive una crisis deportiva alarmante que incluso se ha agudizado con la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo. De hecho, los números hablan por sí solos: en los pocos meses en el cargo, el conjunto blanco ya ha perdido contra Osasuna, Benfica, Getafe y Albacete...

Ya fuera de la Copa del Rey, el Madrid está obligado a quemar todas sus naves en LaLiga y en Champions si quiere evitar un segundo año consecutivo en blanco. Y por si las moscas, en una muestra seguramente de la poca confianza vistas las circunstancias, Florentino ya ha comenzado a sacar los tanques de cara al próximo mercado de fichajes, consciente de que la plantilla necesita una revolución importante.

Son varios los perfiles que necesita el Real Madrid, aunque por encima de todos descaca el de un centrocampista top mundial, una demarcación que ha quedado huérfana desde la marcha de Kroos y Modric. Desde hace tiempo, el club blanco tiene un nombre favorito y, aunque es consciente de la dificultad, el siguiente verano podría ser el momento perfecto para atacar su fichaje.

Vitinha descarta abiertamente fichar por el Madrid

Se trata de Vitinha, una de las estrellas del actual mejor equipo del mundo, el PSG. De base, por todos es sabido lo difícil que es que un jugador importante abandone la entidad parisina, incluso aunque el propio futbolista quiera hacer las maletas. Pero es que, además, no parece que Vitinha tenga ninguna intención de abandonar París. Es más, lo ha descartado abiertamente en unas declaraciones ofrecidas a ParisSG INFOS.

"Sería una tontería irme. No creo que sea lo mejor para mí. Me siento muy bien aquí en el PSG", ha declarado el futbolista. De esta manera, Vitinha confirma que no solo no se irá al Madrid el próximo verano, sino que no hará las maletas rumbo a ninguna parte.

En la mesa de los mejores centrocampistas del mundo

El centrocampista portugués Vitinha se ha consolidado como una de las piezas fundamentales del proyecto del Paris Saint‑Germain. Desde su llegada en 2022 procedente del FC Porto, el mediocentro ha evolucionado hasta convertirse en el auténtico director de juego del equipo parisino, especialmente bajo la dirección técnica de Luis Enrique. Su capacidad para organizar la salida de balón, mantener el ritmo del partido y aportar equilibrio entre defensa y ataque lo ha convertido en el “metrónomo” del PSG y en uno de los mediocampistas más influyentes del fútbol europeo actual.

El portugués también ha acumulado reconocimientos individuales y actuaciones decisivas en grandes competiciones, llegando incluso a terminar tercero en el Balón de Oro de 2025 y siendo una figura clave en los éxitos recientes del club francés. Su liderazgo en la medular, junto a su precisión en el pase y su inteligencia táctica, lo han situado en la élite de su posición y han aumentado su valor en el mercado internacional.