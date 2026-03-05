Más problemas para Quique Sánchez Flores: pierde a otro futbolista antes de jugar contra el Valencia CF

Nadie le dijo que iba a ser sencillo, pero tampoco que sus primeros días en el Deportivo Alavés iban a estar cargados de tantos problemas. Quique Sánchez Flores acaba de llegar a Mendizorroza, con el gran objetivo de evitar el descenso del conjunto babazorro, y ya se está topando con una serie de contratiempos con los que está obligado a lidiar, la mayoría de ellos en forma de bajas.

Si las ausencias de Pablo Ibáñez y Víctor Parada, dos futbolistas importantes, ya estaban confirmadas para su debut con el conjunto blanquiazul, Quique ha recibido este jueves la noticia de otro futbolista con el que no podrá contar, no para este domingo, sino para lo que resta de temporada. Y es que el TAS ha reactivado la sanción de la FIFA a Facundo Garcés y el futbolista vuelve a ser suspendido por un periodo de ocho meses.

¿Por qué inhabilitan a Facundo Garcés?

La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció el pasado mes de septiembre una sanción de un año sin poder jugar a siete futbolistas, entre los que se encuentra Facundo Garcés, por infracciones vinculadas a falsificación documental en el marco de las eliminatorias de la Copa Asiática 2027. El caso conlleva además una multa de 350.000 francos suizos (unos 375.000 euros) impuesta a la Asociación de Fútbol de Malasia (FAM).

El club babazorro decidió apelar esta decisión y, 128 días después, el futbolista pudo volver a los terrenos de juego después de que el TAS aceptar la solicitud de suspender de forma cautelar el castigo. Sin embargo, el Tribuna ha dictado sentencia antes de lo previsto y ha reactivado ahora la sanción de Garcés, que debe empezar a cumplirla desde esta misma semana y se extenderá por ocho meses.

Quique Sánchez Flores, nuevo entrenador del Alavés / Alavés

Baja en Mestalla

Por tanto, Facundo Garcés es baja para este domingo en Mestalla. El del Valencia será el primero de los muchos partidos que se va a perder y genera un problema a Quique Sánches Flores, que debe armar su primera línea defensiva sin dos hombres importantes como el propio Garcés y Víctor Parada, que debe cummplir la sanción por la tarjeta roja que recibió en el Ciutat de Valencia.