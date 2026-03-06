¿Va a fichar Andrés Iniesta por Marruecos?

El español Andrés Iniesta no ha llegado a un acuerdo con la Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) para reforzar el cuadro técnico de la selección nacional, según informaron a EFE fuentes cercanas a las negociaciones.

A pesar de que incluso había un comunicado formal preparado para su distribución sobre el anuncio previsto para hoy de su incorporación, finalmente no se produjo el acuerdo definitivo y habrá que esperar a próximas fechas para ver si el jugador español acepta las negociaciones avanzadas durante las últimas horas. En este sentido, las mismas fuentes aseguraron que la Federación marroquí de fútbol está interesada en el perfil del español. La Federación marroquí anunció este jueves la sustitución de Walid Regragui por Mohamed Ouahbi como nuevo técnico de los "Leones del Atlas". Además, Marruecos incorporará a su cuerpo técnico a João Sacramento, que fue segundo entrenador en el Paris Saint-Germain, la AS Roma y el Tottenham.

Andrés Iniesta en Dubai durante los Globe Soccer Awards 2025. / Europa Press

El nombre de Andrés Iniesta -considerado una leyenda del FC Barcelona y de la selección española-, se había barajado como nuevo director deportivo de los "Leones del Atlas", aunque el jugador todavía no ha llegado a un acuerdo con la Federación Marroquí, según las fuentes consultadas.

El nuevo técnico de la selección anunció que su adjunto será João Sacramento y aseguró que trabajará con "humildad", "seriedad" y "patriotismo" para que "el pueblo marroquí se sienta orgulloso".