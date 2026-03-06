Bordalás no se corta y contesta los ataques de Arbeloa: "Todo el mundo lo pudo ver"

Han pasado varios días desde que el Getafe le tocó la cara a Real Madrid en el Santiago Bernabéu pero el partido sigue trayendo cola. En la rueda de prensa posterior al partido, que terminó 0-1 a favor de los azulones, Álvaro Arbeloa no se mostró demasiado contento con la forma de plantear el partido de su rival, insinuando incluso que los árbitros tenían que frenar la forma de jugar del Getafe. Curiosas declaraciones teniendo en cuenta que ese partido estuvo marcado por la salvaje agresión de Rudiger a Diego Rico que terminó sin castigo.

Este viernes, en la rueda de prensa previa al partido que el Getafe disputa contra el Betis este sábado en e Colisuem, José Bordalás, acostumbrado a recibir crítica por la forma de plantear los partidos, fue cuestionado de nuevo por las declaraciones y, aunque no quiso darle más bola al asunto, sí se quedó a gusto contestando al entrenador del Real Madrid.

"Se vio qué equipo fue perjudicado"

"Todo el mundo lo pudo ver", expresó el técnico azulón refiriéndose seguramente a que en lo deportivo el Getafe mereció la victoria y, en lo extradeportivo, a lo sucedido con la acción de Rudiger. "No voy a volver a hablar de un partido que forma parte de la historia. Está claro que al final ese partido lo vieron muchos aficionados en muchos países y se vio claramente el equipo que salió perjudicado", añadió.

Una victoria que encarrila la permanencia

El pasado fin de semana, el Getafe CF sorprendió al imponerse por 0-1 al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, en un encuentro correspondiente a LaLiga. El único gol del partido llegó en el minuto 39, cuando el delantero uruguayo Martín Satriano conectó una volea desde la frontal del área tras una jugada colectiva, adelantando al conjunto azulón. El triunfo fue un resultado histórico para el Getafe, que no ganaba como visitante al Real Madrid desde hacía 18 años. Aunque todavía falta camino por recorrer, la victoria encarriló la permanencia para el conjunto de José Bordalás.

Noticias relacionadas

Bordalás abraza a Arbeloa antes del partido / EFE

Con los pies en la tierra

"El partido del pasado lunes está totalmente olvidado. Es historia y estamos centrados en el partido ante el Betis. Y si nos olvidamos de lo que nos ha hecho ganar, es cuando empezaremos a perder. Esa es la realidad. El Betis es un partido de la máxima exigencia y el más difícil que tenemos. Un equipo confeccionado para luchar por Europa que ha crecido en las últimas temporadas", comentó.