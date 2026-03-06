Real Madrid y Celta de Vigo se miden este viernes en Balaídos en un duelo más peligroso de lo que parece. Los madrileños vuelven a recaer en sus malos hábitos y no llevarse la victoria de tierras gallegas podría suponer un problema más gordo de lo que parece, ya que el Barça les aventaja en cuatro puntos antes de visitar San Mamés. Es una jornada en la que puede pasar de todo y es que los de Arbeloa tienen 60 puntos, una veintena más que un Celta que marcha sexto en la tabla pero no puede confiarse ante la remontada de otros equipos como Real Sociedad, Athletic u Osasuna, así como un Espanyol en crisis que está sólo cuatro puntos por debajo.

A Arbeloa le ha servido una docena de encuentros para ver cómo se le empieza a caer el equipo. Su plan de instalar la paz en el vestuario se desmorona y ya se palpa un clima interno cada vez más inestable. El juego y rendimiento del equipo empeora al de Xabi Alonso y el vestuario sigue a la suya, demostrando que el problema no estaba en el banquillo, sino en el vestuario. La necesaria limpia tendrá que esperar a verano, pero ya será planificada junto a otro técnico de más experiencia. Pero ese es otro tema que está por ver. Toca centrarse en la cita de Balaídos y en quiénes serán los jugadores que salgan de inicio.

Los jugadores del Celta celebran su pase a los octavos de final de la Liga Europa tras derrotar al Paok FC en el encuentro que han disputado este jueves en el estadio de Balaídos, en Vigo. EFE / Salvador Sas / Salvador Sas / EFE

Alineaciones probables del Celta de Vigo - Real Madrid

Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso. Javi Rueda, Miguel Román; Moriba, Sergio Carreira; Fer López, Swedberg y Borja Iglesias.

Real Madrid: Courtois; Trent, Asencio, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Brahim; Vinícius y Gonzalo.