CONFIRMADO: Jornada de camisetas retro en LaLiga del 10 al 13 de abril

El fútbol español vivirá un regreso al pasado el próximo mes de abril, un guiño a los aficionados al que se suma el Valencia CF de forma decidida junto a la mayoría de equipos del fútbol profesional español. La organización de LaLiga ha confirmado la celebración de una jornada temática retro en la que los equipos de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion jugarán con equipaciones inspiradas en diseños históricos, tal y como informó 'Tribuna Deportiva'. La iniciativa se desarrollará entre el 10 y el 12 de abril, coincidiendo con la jornada 31 de Primera división y la jornada 35 de Segunda.

Esta propuesta de márquetin busca, a su vez, rendir homenaje al legado de los clubes y conectar con la nostalgia de los aficionados. Cada equipo lucirá camisetas que recuperan modelos emblemáticos de su historia o reinterpretaciones de uniformes clásicos, en una apuesta por la tradición para atraer tanto a seguidores veteranos como a nuevas generaciones.

En el caso valenciano, además, la jornada vivirá el derbi en el Estadio Martínez Valero entre el Elche CF y el Valencia. En el caso de la entidad de Mestalla, en los últimos años la marca deportiva con la que se asocian sus camisetas es la alemana Puma. Levante UD y Villarreal CF también participarán de la iniciativa comercial de LaLiga.

La ambientación retro no se limitará a las camisetas. Los árbitros vestirán uniformes de inspiración clásica, el balón presentará un diseño que recuerda a otras épocas y las retransmisiones televisivas incorporarán grafismos especiales con estética de décadas anteriores.

Ausencias significativas: Real Madrid y Barcelona

Aunque la iniciativa ha recibido el respaldo mayoritario de los clubes y está planteada para repetirse durante dos temporadas, en esta primera edición habrá algunas ausencias... y significativas. El FC Barcelona, el Rayo Vallecano y el Getafe CF no lucirán camisetas retro por cuestiones técnicas, aunque sí participarán en las actividades vinculadas al proyecto. Tampoco se ha sumado al estreno el Real Madrid CF.

La presentación oficial de estas equipaciones tendrá un componente llamativo: los clubes mostrarán sus diseños en un desfile especial durante la Madrid Fashion Week, bajo el lema "una colección que nunca pasará de moda". En el evento participarán modelos, exjugadores, embajadores de los clubes e influencers.

Las camisetas, a la venta con unas 2000 unidades iniciales

Las camisetas también estarán disponibles para los aficionados. Los equipos han encargado entre 1500 y 2000 unidades iniciales por club, lo que podría situar el total en el mercado entre 70 000 y 80 000 prendas. Las previsiones del sector apuntan a que la campaña podría generar entre seis y siete millones de euros en ingresos conjuntos.

La iniciativa retro requiere una coordinación compleja, ya que cada club trabaja con proveedores técnicos distintos y muchos han cambiado de marca deportiva a lo largo de su historia. Por ese motivo, los diseños se han desarrollado de forma individual, replicando modelos originales o reinterpretando camisetas que marcaron época.

Con esta jornada especial, LaLiga pretende reforzar su imagen internacional y explorar nuevas fórmulas que mezclen fútbol, memoria histórica y cultura popular, llevando el espectáculo más allá de los 90 minutos del partido.

Jaime Blanco, director de Oficina de Clubes de la competición, ha destacado: "La Jornada Retro es una oportunidad única para rendir homenaje a la historia de nuestros clubes y a los símbolos que han marcado a varias generaciones de aficionados. Es una forma de traer el pasado al presente y de seguir construyendo experiencias y forjando el legado que conecta emocionalmente con la afición. Que esta colección se presente en La Gran Semana de la Moda Española es el escaparate perfecto para proyectar esa identidad más allá del terreno de juego y situar el fútbol en el centro de la conversación cultural y creativo".

Esta iniciativa se integra dentro de la campaña ’42 legados, 42 formas de ganar’, que pone en valor cómo la pasión por un club se transmite, se hereda y se transforma con el paso del tiempo. A través de esta jornada temática, LaLiga informa que "refuerza su compromiso por preservar la identidad de sus clubes y por seguir construyendo experiencias que celebran el pasado sin dejar de mirar al futuro".