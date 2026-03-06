El Palace se libra de la compra obligatoria de Uche y el Getafe vuelve a temblar

El futuro de Christantus Uche apunta de nuevo al Getafe. Lo que hace unos meses parecía una operación encaminada a convertirse en traspaso definitivo ha dado un giro inesperado en la temporada. El delantero nigeriano, que llegó al Crystal Palace el pasado verano en calidad de cedido desde el Getafe con una cláusula de compra obligatoria condicionada a su rendimiento, no continuará en la Premier League en esas condiciones.

La cláusula que se apaga

El acuerdo entre ambos clubes incluía una condición muy concreta: el traspaso pasaría a ser obligatorio si Uche alcanzaba las diez titularidades en la Premier League durante la temporada. Sin embargo, ese escenario ya ha quedado completamente descartado.

Con la jornada 29 del campeonato ya disputada y sin que el delantero haya formado parte del once inicial en ningún encuentro liguero, la cláusula que activaba la compra automática queda matemáticamente fuera de alcance. De esta forma, el Crystal Palace no estará obligado a ejecutar la operación y el jugador regresará al Getafe cuando concluya la cesión, salvo que las partes decidan renegociar su situación en el próximo mercado. Distintas informaciones aparecidas en meses anteriores situaban esa cifra alrededor de los 18 millones de euros.

Lo que ha jugado

Ha disputado 14 encuentros, aunque casi siempre partiendo desde el banquillo y con un protagonismo reducido. En total, su tiempo de juego en la competición inglesa no llega a los 200 minutos, lo que refleja apariciones muy breves y sin la continuidad necesaria para asentarse en el equipo.

Donde sí ha dejado mejores sensaciones ha sido en competición europea. En la Conference League, el atacante ha disputado cuatro partidos, acumulando 174 minutos, con dos goles y una asistencia en su cuenta. Tras los refuerzos incorporados por el Crystal Palace en el mercado de invierno, el club decidió no inscribir a Uche para las eliminatorias europeas, una decisión que redujo todavía más sus oportunidades de mostrarse.

El impacto económico para el Getafe

Más allá del aspecto deportivo, la operación tiene una derivada económica importante para el Getafe. La salida de Uche el pasado verano se utilizó también como una pieza dentro de la planificación financiera del club, ya que el posible traspaso definitivo ayudaba a cuadrar las cuentas y facilitar la inscripción de jugadores dentro de los límites que marca LaLiga.

Si finalmente la compra automática no se ejecuta, el club azulón se enfrenta de nuevo al mismo problema que viene arrastrando en las últimas temporadas: el estrecho margen salarial. La operación estaba contemplada como un ingreso relevante dentro del presupuesto, por lo que su caída obliga a replantear parte de la planificación económica.

El Ceuta también pendiente

La operación también afecta a un tercer actor: el AD Ceuta FC. El club norteafricano conserva un porcentaje de los derechos económicos del futbolista, por lo que estaba pendiente de la ejecución del traspaso.

Según se ha publicado, el Ceuta posee alrededor de un 12,5% de la futura venta, lo que le habría permitido ingresar más de dos millones de euros si el Crystal Palace hubiera ejecutado la compra obligatoria. Sin esa operación, ese ingreso también queda en suspenso, a la espera de lo que ocurra con el futuro del delantero en el próximo mercado.