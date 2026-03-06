La Fiscalía solicita una pena de diez años y medio de cárcel para el futbolista Rafa Mir

El delantero Rafa Mir, actualmente cedido por el Sevilla FC al Elche CF, ya conoce la pena que pide la Fiscalía por la supuesta violación de una joven de 21 años en su vivienda de la urbanización Torre en Conill, en Bétera. Los hechos habrían ocurrido el 1 de septiembre de 2024, cuando empezaba su andadura, también en calidad de préstamo, en el Valencia CF. El Ministerio Fiscal reclama para el futbolista una condena total de diez años y medio de cárcel: nueve años por un presunto delito de agresión sexual agravada con acceso carnal y otros 18 meses de prisión por un delito de lesiones.

Además de la pena de prisión, la acusación pública plantea varias medidas adicionales. Entre ellas, la prohibición de comunicarse con la denunciante o acercarse a menos de 500 metros durante 13 años. También solicita que, tras cumplir la condena, el jugador permanezca siete años bajo libertad vigilada y que se le imponga una inhabilitación especial durante ocho años para desempeñar cualquier actividad —remunerada o no— que implique contacto con menores, según ha adelantado el diario Las Provincias.

Tres años, para el amigo, Pablo Jara

En cuanto al otro investigado en el caso, Pablo Jara, amigo del futbolista, la Fiscalía pide tres años de prisión por la presunta agresión sexual a una segunda joven. Según el relato de la acusación, habría realizado tocamientos en hasta tres ocasiones mientras ambos se encontraban en la piscina, a pesar de que la víctima se habría negado. Además, por un golpe en la cara que presuntamente le propinó, Jara podría enfrentarse a una multa de 1350 euros y al pago de una indemnización de 6280 euros.

Sara Fernández

El reciente incidente con El Hilali

La solicitud de la Fiscalía se ha conocido pocos días después de otro episodio polémico protagonizado por Mir durante el encuentro de LaLiga entre el Elche y el Espanyol. El jugador del conjunto catalán Omar El Hilali denunció que el delantero ilicitano le dirigió un comentario racista durante el partido disputado el pasado domingo en el estadio Martínez Valero.

El colegiado del encuentro, Iosu Galech Apezteguía, reflejó lo sucedido en el acta arbitral. Según el documento, en el minuto 78 El Hilali informó al árbitro de que Mir se había dirigido a él con la expresión "viniste en patera". El incidente activó el protocolo contra el racismo y obligó a detener el juego durante tres minutos. El árbitro también señaló que ninguno de los miembros del equipo arbitral pudo escuchar directamente el comentario.

Noticias relacionadas

No obstante, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol decidió este miércoles no imponer sanción a Mir, aunque proseguir con la investigación de un caso similar al sufrido en 2021 por Mouctar Diakhaby. El defensa del Valencia CF tuvo que comprobar con el tiempo como LaLiga y la RFEF cerraron diligencias sin ningún castigo para Juan Cala, que supuestamente llamó a 'Diakha' "negro de mierda". Entonces, el valencianista si relató la existencia de posibles pruebas sobre el hecho, como la petición en los vestuarios de un jugador del Cádiz de dispculpas en nombre de Cala para que se reanudase el partido.