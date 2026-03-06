La revelación del Bournemouth que ya sueña con el Mundial

El fútbol español sigue dejando huella en la Premier League y uno de los nombres propios de la temporada es el de Álex Jiménez. El joven lateral del Bournemouth está firmando un curso notable en Inglaterra y se ha consolidado como una de las grandes sorpresas del campeonato. Su crecimiento en una de las ligas más exigentes del mundo no ha pasado desapercibido y su nombre empieza a aparecer en el radar del fútbol español. A sus 20 años, el defensor atraviesa el mejor momento de su todavía corta carrera. Su rendimiento con el conjunto dirigido por Andoni Iraola le ha permitido ganar protagonismo en el equipo y convertirse en una pieza importante dentro del esquema del Bournemouth.

Madrid-Milán-Bournemouth

Antes de aterrizar en la Premier, Jiménez había iniciado su carrera en la cantera del Real Madrid y posteriormente dio el salto al AC Milan, donde comenzó a abrirse camino en el fútbol profesional. En el conjunto italiano destacó primero en el equipo juvenil, con el que alcanzó la Final Four de la Youth League, y poco después dio el salto al primer equipo rossonero. En total, llegó a disputar 34 partidos con el Milan antes de abandonar San Siro. Pese a haber tenido minutos con el primer equipo, su salida del club italiano dejó cierta sensación de oportunidad perdida. El lateral madrileño ha encontrado en Inglaterra el impulso que buscaba tras su etapa en Italia. Después de llegar cedido al Bournemouth al inicio de la temporada, su rendimiento convenció rápidamente al club inglés, que decidió apostar por él de forma definitiva. Los cherries ejecutaron su fichaje tras varios meses de buenas actuaciones y pagaron una cantidad que ronda entre los 20 y los 25 millones de euros para quedarse con el futbolista español.

La puerta del Mundial

El gran momento que atraviesa Álex Jiménez en la Premier League ha abierto el debate en torno a su posible presencia en la selección española. El rendimiento del lateral del Bournemouth no está pasando desapercibido y su nombre empieza a aparecer en las quinielas de cara al Mundial de 2026.

Uno de los aspectos que más juega a su favor es su versatilidad sobre el terreno de juego. Aunque su posición natural es la de lateral derecho, el futbolista madrileño también puede desenvolverse con soltura en la banda izquierda e incluso actuar en posiciones más adelantadas, lo que le permite ofrecer diferentes soluciones tácticas.

La situación en el lateral derecho de la selección española también alimenta el debate. Dani Carvajal, titular habitual durante años, atraviesa un momento complicado tras sus problemas físicos y todavía busca recuperar su mejor ritmo competitivo. A ello se suma el caso de Pedro Porro, otro de los nombres habituales en las convocatorias, que vive una temporada irregular en un Tottenham que no termina de encontrar estabilidad en la Premier League.