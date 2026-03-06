La RFEF 'premia' al árbitro que no expulsó a Rüdiger en el Real Madrid - Getafe

El arbitraje español vuelve a situarse en el centro de la polémica. La decisión del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de designar a Pizarro Gómez para el partido entre el Athletic Club y el Barcelona ha provocado una oleada de críticas y debate entre aficionados, analistas y parte del entorno futbolístico. La polémica llega apenas días después del controvertido episodio ocurrido en el encuentro entre el Real Madrid y el Getafe, donde el colegiado ejercía como árbitro de VAR en una jugada protagonizada por Antonio Rüdiger que muchos consideraron merecedora de expulsión.

La jugada que desató la controversia

El origen de la polémica se encuentra en una acción ocurrida durante el partido entre el Real Madrid y el Getafe en el estadio Santiago Bernabéu. En una disputa lejos del balón, Antonio Rüdiger impactó con la rodilla a un rival que se encontraba en el suelo. Las repeticiones televisivas mostraron una acción brusca que rápidamente generó debate entre comentaristas y aficionados.

El árbitro de campo no sancionó la jugada durante el transcurso del partido. Sin embargo, la discusión se centró en el papel del VAR, cuyo objetivo es precisamente corregir errores claros en acciones graves como posibles tarjetas rojas por conducta violenta.

Muchos analistas arbitrales señalaron que la jugada encajaba dentro de los supuestos en los que el VAR puede recomendar al árbitro revisar la acción en el monitor. Sin embargo, desde la sala de videoarbitraje no se produjo ninguna intervención, lo que provocó críticas sobre el criterio aplicado en ese momento.

El papel del VAR y las expectativas del sistema

Desde su introducción en el fútbol profesional, el VAR ha sido presentado como una herramienta destinada a reducir los errores arbitrales en situaciones determinantes. En teoría, su intervención está reservada para acciones claras: goles, penaltis, tarjetas rojas directas o confusiones de identidad.

Revisión penalti por el VAR durante un partido de liga entre el FC Barcelona y el Mallorca. / JORDI COTRINA / EPC

Precisamente por ese motivo, las acciones relacionadas con posibles agresiones suelen ser uno de los escenarios en los que más se espera la intervención del sistema. Cuando una jugada potencialmente sancionable pasa desapercibida para el árbitro principal, el VAR dispone de múltiples cámaras y repeticiones para analizarla con detenimiento.

El hecho de que en este caso no se produjera ni siquiera una revisión en el monitor alimentó la sensación de desconcierto entre una parte del público. En redes sociales y tertulias deportivas, numerosos aficionados cuestionaron si se aplicaron correctamente los protocolos establecidos para el uso del videoarbitraje.

La designación arbitral que reabre el debate

La controversia aumentó cuando el CTA anunció las designaciones arbitrales para la siguiente jornada de LaLiga. Entre ellas figuraba el nombre de Pizarro Gómez para dirigir uno de los encuentros más destacados del fin de semana: el Athletic Club contra el Barcelona.

Designación arbitral J.27 / RFEF

Este tipo de partidos suelen tener una gran repercusión mediática debido a la rivalidad histórica, el nivel competitivo de ambos equipos y su impacto en la clasificación. Por ello, cada designación arbitral en estos encuentros suele analizarse con especial atención.

La elección de Pizarro Gómez en este contexto ha sido interpretada por algunos sectores como una señal de confianza por parte del Comité Técnico de Árbitros, mientras que otros consideran que llega en un momento delicado tras la polémica del fin de semana anterior.

El arbitraje español bajo escrutinio constante

El debate sobre el arbitraje en el fútbol español no es nuevo. En las últimas temporadas, las decisiones arbitrales y el funcionamiento del VAR han sido objeto de análisis constante tanto por parte de los clubes como de los aficionados.

Las designaciones, las interpretaciones reglamentarias y la comunicación del propio comité arbitral forman parte de una discusión que se repite prácticamente cada jornada. A esto se suma la presión mediática que rodea a los grandes partidos de LaLiga, donde cualquier decisión puede tener repercusión inmediata.

Mientras tanto, el encuentro entre el Athletic Club y el Barcelona se perfila como uno de los partidos más seguidos de la jornada. La actuación arbitral volverá a estar bajo la lupa, en un contexto en el que el debate sobre la gestión del arbitraje español continúa más vivo que nunca.