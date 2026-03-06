Rodri vuelve a escena como gran objetivo del Real Madrid para el centro del campo

El Real Madrid sigue moviendo fichas en el mercado de cara al futuro y uno de los nombres que aparece con fuerza es el de Rodri Hernández. Según ha desvelado el periodista Matteo Moretto, el Manchester City ya es plenamente consciente de que el club blanco tiene en su radar al mediocentro español como una de las grandes prioridades para reforzar su centro del campo en los próximos años.

El internacional español se ha consolidado en las últimas temporadas como uno de los mediocentros más dominantes del fútbol mundial y su perfil encaja con precisión en la idea que maneja la dirección deportiva madridista para reforzar la medular en el medio y largo plazo.

El perfil de pivote que busca el Real Madrid

En Valdebebas llevan tiempo analizando qué tipo de centrocampista necesita el equipo para sostener el equilibrio táctico del proyecto a largo plazo. En ese contexto, el nombre de Rodri aparece como uno de los candidatos ideales.

Rodri celebra su gol ante el Exter City en la FA Cup / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El futbolista formado en el Atlético de Madrid y Villarreal destaca por su inteligencia táctica, su capacidad para organizar el juego y su liderazgo en el campo. A ello se suma su experiencia en la élite y su habilidad para controlar el ritmo de los partidos, cualidades muy valoradas dentro de la planificación deportiva del Real Madrid.

Además, su presencia permitiría añadir una pieza de enorme jerarquía en una zona clave del campo, donde el club blanco quiere seguir reforzándose para mantener su competitividad en Europa.

El Manchester City ya conoce el interés

En el Manchester City son plenamente conscientes de que el Real Madrid lleva tiempo siguiendo de cerca la evolución de Rodri.

El técnico citizen, Pep Guardiola, considera al mediocentro español una pieza absolutamente fundamental en su sistema. Su capacidad para sostener el juego posicional, recuperar balones y dar salida limpia desde la base lo han convertido en un futbolista prácticamente insustituible dentro del engranaje del equipo inglés.

Pep Guardiola, entrenador del City, junto a Rodri, en un partido de l pasada temporada. / EFE

Por ese motivo, cualquier hipotética salida sería un golpe deportivo de enorme magnitud para el club de Manchester, que es consciente de que el perfil de Rodri es extremadamente difícil de reemplazar en el fútbol actual.

El precedente del Balón de Oro que encendió el debate

La posible operación también tiene un componente simbólico que añade aún más morbo al escenario. Rodri fue el ganador del Balón de Oro 2024, superando en la votación final a Vinícius Júnior, estrella del Real Madrid.

Rodri besando su Balón de Oro / EFE

Aquel 29 de octubre de 2024 estuvo marcado por la polémica tras filtrarse horas antes de la gala que el brasileño no sería el ganador del premio. La información provocó una enorme sorpresa en el entorno madridista y desembocó en la ausencia de Vinícius en el evento.

Desde entonces, el debate sobre aquel galardón ha seguido presente en el mundo del fútbol. Ahora, el destino podría ofrecer un giro inesperado: que el jugador que arrebató el Balón de Oro al brasileño termine defendiendo la camiseta del Real Madrid.

Por el momento no existe una negociación abierta ni un movimiento inmediato, pero el interés está sobre la mesa. Y en el fútbol europeo, cuando un club como el Real Madrid empieza a monitorizar a un futbolista durante años, pocas veces se trata de una simple coincidencia.