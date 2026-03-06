Tottenham, al borde del descenso: la “cláusula del 50%” que anticipa un terremoto histórico

El Tottenham se ha metido en un problema inesperado para un club de su tamaño. Tras la derrota frente al Crystal Palace (1-3), el conjunto londinense ocupa la 16ª posición con 29 puntos en 29 jornadas, quedándose a solo un punto de los puestos de descenso y encendiendo todas las alarmas en el norte de Londres. La situación ha provocado que el equipo de Igor Tudor entre de lleno en la pelea por la permanencia. La propia dinámica de la Premier League sitúa ahora a los ‘spurs’ en una batalla directa con West Ham, Nottingham Forest y Leeds United, en una zona de la tabla donde cada jornada puede resultar decisiva.

La cláusula del 50%: el plan de emergencia del Tottenham

En medio de la crisis deportiva del Tottenham ha salido a la luz un detalle clave en los contratos de la plantilla: una cláusula de descenso que implicaría rebajas salariales cercanas al 50% si el club cae a la Championship. Se trata de un mecanismo habitual en algunos clubes ingleses, diseñado para adaptar la masa salarial a un escenario de ingresos mucho menores si se produce un descenso. Según distintas informaciones, esta política se habría implantado durante la etapa de Daniel Levy al frente del club, incorporándose de forma generalizada en los contratos de la plantilla.

Impacto directo en el vestuario

La existencia de esta cláusula añade un elemento más de presión a la ya complicada situación del equipo. Un descenso no solo supondría un golpe deportivo histórico para el Tottenham, sino que implicaría una reducción automática muy significativa en los salarios de los futbolistas.

Ese escenario podría provocar además un efecto dominó en el mercado. La posibilidad de perder una parte importante del sueldo suele empujar a muchos jugadores a buscar una salida inmediata, lo que abre la puerta a negociaciones aceleradas, ventas forzadas o renegociaciones contractuales.

Una crisis que se ha ido gestando

La crisis del Tottenham no se explica por un solo tropiezo, sino por una dinámica negativa que se ha ido acumulando durante meses. El proyecto arrancó en junio de 2025 con Thomas Frank en el banquillo tras una temporada anterior en la que el equipo se centró en la Europa League, la ganó pero se dejó caer hasta la 17 posición en la Premier. Sin embargo, los resultados no estuvieron a la altura de esas expectativas y el club terminó prescindiendo del técnico danés el 11 de febrero de 2026. Apenas tres días después, el Tottenham anunció la llegada de Igor Tudor como entrenador hasta final de temporada, pero a la vista de los resultados de Tudor, todo sigue igual.

El descenso: un golpe de hasta 260 millones

Si el problema deportivo es grave, el impacto económico podría ser todavía mayor. Diversos análisis estiman que un descenso a la Championship supondría un golpe cercano a los 250-260 millones de libras para el club.

La principal razón está en el desplome de los ingresos televisivos. Mientras un club de la Premier puede recibir alrededor de 120 millones de libras por temporada, en la Championship esa cifra cae hasta aproximadamente 45 millones, generando un agujero cercano a 75 millones solo en derechos audiovisuales.

A esto se sumarían otras pérdidas: menos ingresos por patrocinio, menor actividad comercial y una caída en la facturación por partidos en el estadio.

Tres escenarios para el Tottenham

Con nueve jornadas por disputarse, el Tottenham afronta un final de temporada lleno de incertidumbre. El escenario más favorable sería una reacción que le permita alejarse del descenso y asegurar la permanencia con margen.

El más probable apunta a una salvación en el límite, peleando hasta las últimas jornadas en duelos directos por la permanencia. El peor escenario sería un descenso a la Championship, algo que no ocurre desde 1977 y que supondría un golpe deportivo y económico enorme para el club londinense.