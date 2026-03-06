Vinculan a Sergio Ramos con el Real Madrid... y el defensa mete la pata

El nombre de Sergio Ramos vuelve a aparecer ligado a un posible regreso al Real Madrid. No es la primera vez que se especula con la opción de que el central sevillano pueda protagonizar un último capítulo en el club blanco por muy remoto que sea, pero en esta ocasión ha sido un gesto del propio jugador en redes sociales el que ha reavivado el debate entre la afición madridista... sin éxito.

El defensa, que actualmente se encuentra sin equipo, dio “me gusta” a una publicación del medio Defensa Central en la que se planteaba la posibilidad de que el veterano central regresara al conjunto blanco para disputar un último baile en el Santiago Bernabéu. La reacción del que fuera capitán del equipo no pasó desapercibida y rápidamente comenzó a circular entre los seguidores madridistas en redes sociales.

No es la primera vez que un gesto del central alimenta este tipo de rumores. Desde su salida del club en el verano de 2021, el nombre de Ramos ha aparecido en distintas ocasiones vinculado a un hipotético regreso al equipo con el que construyó gran parte de su leyenda. Durante sus 16 temporadas en el Real Madrid, el defensa se convirtió en uno de los grandes referentes del vestuario y en una pieza clave en algunos de los éxitos más importantes de la historia reciente del club.

Tras cerrar su etapa en el Real Madrid, el central firmó por el Paris Saint‑Germain, donde permaneció durante dos temporadas antes de regresar a su club de origen, el Sevilla FC. Allí completó la pasada campaña antes de volver a quedar libre en el mercado y firmar por Rayados de Monterrey.

Abierto a todo tipo de desafíos

A sus 38 años, Ramos sigue entrenándose mientras valora diferentes opciones para continuar jugando. Su experiencia, liderazgo y trayectoria lo convierten en un perfil atractivo para muchos equipos, aunque también existe la incógnita sobre si el central optará por un último desafío competitivo o si priorizará un destino diferente en la recta final de su carrera como la de hacerse dueño del Sevilla.

Sin embargo, después de que en Nervión le cerrasen la puerta, Del Nido explicó que uno de los factores que pesaron más en su decisión fue la situación dual que Ramos planteaba, ya que el exinternacional español está inmerso en un proceso para intentar adquirir el control del club. “Era incompatible que pudiera convertirse en dueño del Sevilla y, al mismo tiempo, jugar en el equipo. Podría darse que el dueño del Sevilla fuera entrenado por empleados del club, y para mí eso no era viable”, argumentó el presidente.