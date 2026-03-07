Bryan Gil: cuál es su lesión y cuánto tiempo estará de baja

El jugador del Girona Bryan Gil estará entre cuatro y seis semanas de baja tras sufrir una rotura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, según ha confirmado este viernes el Girona FC. La lesión del extremo andaluz se produjo durante el entrenamiento previo al partido contra el Levante en el Ciutat de València. Razón por la que el jugador de Hospitalet de Llobregat no estará este sábado en el Ciutat de València.

El extremo del Girona, Bryan Gil (25 años), se ha convertido esta temporada en una pieza clave para el entrenador Míchel Sánchez, y hasta ahora había sido titular en todos los partidos disputados por el Girona en 2026.

En la temporada 2025/2026, Bryan Gil suma 24 partidos oficiales con el Girona, con 17 titularidades y más de 1.400 minutos disputados entre LaLiga EA Sports y la Copa del Rey. En ese periodo, el extremo ha aportado tres asistencias.

El futbolista llegó al Girona el pasado verano, después de jugar la temporada anterior en Montilivi cedido por el Tottenham. Aquella primera etapa en el club catalán no pudo completarla debido a una lesión.

Esta lesión, por lo tanto, es un golpe importante para el Girona, al perder al jugador, por lo menos, para más de un mes. Bryan, exjugador del Valencia, donde estuvo cedido en la temporada 2021/22, no solo causará baja ante el Levante este sábado. El extremo zurdo tampoco jugará contra Athletic, Osasuna y Villarreal. Problamente, tampoco llegará al tiempo de la visita de sus compañeros al Real Madrid. No obstante, el Girona lo esperará para los siguientes duelos a finales de abril ante el Betis y el Valencia, cuando el el 26 de ese mes se desplacen a Mestalla para la jornada 32 de LaLiga.

Varias bajas en el Girona para el partido contra el Levante

La lesión de Bryan Gil se suma a otros problemas físicos en la plantilla del Girona. Para el partido contra el Levante, el técnico Míchel Sánchez tampoco podrá contar con el lateral Àlex Moreno, que se encuentra en la fase final de su recuperación, ni con el delantero Cristhian Stuani.

Además, el Girona mantiene cuatro bajas de larga duración en su plantilla: Donny van de Beek, Juan Carlos Martín, Portu y Marc-André ter Stegen.