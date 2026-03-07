El fútbol femenino dispara su crecimiento y ya juega otro partido

El crecimiento del fútbol femenino en España no puede entenderse sin un factor clave: los referentes deportivos. Durante décadas, el fútbol fue un espacio dominado casi exclusivamente por figuras masculinas. Sin embargo, en la última década han surgido jugadoras que han cambiado el imaginario colectivo y han abierto el camino para nuevas generaciones. Dentro de estas figuras es innevitable que no se nos venga un nombre a la cabeza: Alexia Putellas.

Alexia Putellas, ganadora del balón de oro / AFP

La futbolista catalana marcó un antes y un después al conquistar dos Balones de Oro consecutivos (2021 y 2022), convirtiéndose en una de las deportistas más influyentes del panorama internacional. Su liderazgo coincidió con el dominio europeo del FC Barcelona Femení, campeón de la UEFA Women's Champions League en 2021, 2023 y 2024, lo que consolidó al fútbol femenino español como una potencia continental.

La continuidad del éxito llegó con Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro en 2023 y del premio The Best de la FIFA, en un ciclo deportivo que reforzó la presencia mediática del fútbol femenino.

Aitana Bonmatí tras recibir su segundo balón de oro / EFE

Pero el verdadero punto de inflexión llegó en el verano de 2023, cuando la selección española femenina conquistó su primer Mundial tras derrotar a Inglaterra en la final con un gol de Olga Carmona. Aquel triunfo no solo significó el mayor éxito deportivo del fútbol femenino español, sino también un salto definitivo en visibilidad mediática y golpe sobre la mesa del futbol femenino español hacia el mundo entero.

Las jugadoras de la Selección española tras ser proclamadas como campeonas del mundo / PABLO GARCÍA. RFEF.

La selección prolongó ese impulso competitivo en 2024, cuando España conquistó también la primera UEFA Women's Nations League, confirmando que el crecimiento no era una casualidad, sino el trabajo progresivo de años.

Los récords de público también reflejan este cambio cultural. En 2022, el Camp Nou acogió a más de 91.000 espectadores en un partido de Champions femenina, una cifra histórica que simboliza cómo el fútbol femenino ha pasado de ser un fenómeno minoritario a un espectáculo capaz de llenar los grandes estadios.

La Comunitat Valenciana, un motor del crecimiento

El crecimiento del fútbol femenino también se refleja con fuerza en la Comunitat Valenciana, uno de los territorios donde el desarrollo de la base ha sido más evidente en los últimos años. La Federación de Futbol de la Comunitat Valenciana registró en la temporada 2024/25 135.980 licencias totales, un récord histórico que refleja el aumento del fútbol base en toda la región.

- / FFCV

En el ámbito femenino, el gran motor ha sido el programa Valenta, creado para impulsar el fútbol femenino desde la base. En apenas unos años el crecimiento ha sido notable: las licencias vinculadas a este proyecto han pasado de unas 3.800 en 2018 a cerca de 14.000 en la actualidad, un salto que demuestra el impacto y la progresiva expansión del fútbol femenino.

El crecimiento del fútbol femenino valenciano también se mide en la respuesta del público. En 2018, el derbi entre Levante y Valencia en el Ciutat de València reunió a más de 20.000 espectadores, una cifra que marcó un hito para el fútbol femenino en España. Más recientemente, en 2024, el derbi disputado en Mestalla congregó a más de 10.500 aficionados, confirmando que el interés por el fútbol femenino en la Comunitat Valenciana sigue creciendo.

Además, el territorio también aporta referentes internacionales. La valenciana Ivana Andrés, campeona del mundo con la selección española, o la portera Enith Salón, formada en la cantera del Valencia CF, representan el nuevo espejo en el que se miran miles de niñas que empiezan a jugar al fútbol.

Enith Salón en un entrenamiento de 'La Roja' / SEFutbolFem

El crecimiento nacional: las licencias femeninas se disparan

El impacto deportivo y mediático también ha tenido un reflejo directo en la base federativa nacional. Según los datos del Consejo Superior de Deportes, el fútbol femenino vive un crecimiento sostenido desde hace más de una década. En 2012 había 39.023 mujeres federadas en España. Doce años después, la cifra supera las 109.000 licencias, lo que supone que el número de futbolistas federadas casi se ha triplicado.

La evolución en los últimos años muestra con claridad el momento expansivo del fútbol femenino:

2021: 67.149 licencias

2022: 87.827 licencias

2023: 107.853 licencias

2024: 109.874 licencias

En solo dos temporadas el número de jugadoras federadas creció más de un 60%, superando por primera vez la barrera de las 100.000 licencias femeninas. Este crecimiento se explica por varios factores. El principal es la profesionalización del fútbol femenino, impulsada con la creación de Liga F, la primera liga profesional femenina en España. Este paso supuso establecer un marco laboral regulado, convenios colectivos y estándares mínimos en instalaciones y organización. También ha sido clave el aumento de la inversión económica, tanto pública como privada.

El Consejo Superior de Deportes puso en marcha planes de apoyo a la competición, mientras que los derechos audiovisuales y nuevos patrocinadores han comenzado a generar ingresos estructurales para los clubes. A ello se suma un cambio cultural en la afición. Un estudio impulsado por LaLiga revela que una de cada tres mujeres ha transmitido su pasión por el fútbol a otras mujeres, ampliando el vínculo generacional con el deporte y consolidando la presencia femenina tanto en el campo como en las gradas.

El futuro del fútbol femenino

El crecimiento del fútbol femenino en España parece imparable, pero el desafío ahora es consolidar ese desarrollo en todos los niveles de la pirámide. La profesionalización, el aumento de las audiencias, la entrada de patrocinadores y el crecimiento de la base federativa indican que el deporte ha entrado en una nueva fase. Sin embargo, todavía existen retos importantes, especialmente en términos de estabilidad económica, salarios y condiciones laborales fuera de la élite.

En ese escenario, la Comunitat Valenciana aparece como uno de los territorios con mayor potencial para liderar la siguiente etapa del fútbol femenino. Con una base en expansión, clubes históricos y un público cada vez más implicado, el fútbol femenino valenciano forma parte de una transformación que ya no es una promesa de futuro, sino una realidad del presente.