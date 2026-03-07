Un gol agónico de Budimir impide la victoria del Mallorca pero mete presión al Valencia

El RCD Mallorca se quedó a las puertas de una victoria que parecía asegurada frente a Osasuna, pero un gol en el tiempo añadido terminó frustrando el estreno triunfal de Martín Demichelis al frente del conjunto bermellón. El empate final en El Sadar deja un sabor amargo para el Mallorca después de que el equipo balear llegara a dominar el marcador durante buena parte del encuentro gracias a un doblete de Vedat Muriqi, aunque los navarros reaccionaron en el tramo final para rescatar un punto inesperado

El conjunto mallorquinista mostró personalidad durante gran parte del choque y logró adelantarse gracias al acierto de su delantero kosovar. El primer tanto llegó tras un error del guardameta Sergio Herrera, que permitió a Muriqi marcar a portería vacía y silenciar momentáneamente el estadio pamplonés. El segundo gol bermellón llegó ya en la segunda mitad tras una acción ofensiva bien elaborada que volvió a culminar el atacante balear, colocando un 0-2 que parecía encaminar el encuentro hacia una victoria visitante de enorme valor en la lucha por la permanencia.

Sin embargo, Osasuna reaccionó en el tramo final del partido y consiguió meterse de nuevo en la pelea por el resultado. Kike Barja recortó distancias para el conjunto rojillo, devolviendo la esperanza a la afición local. Cuando el partido parecía decidido, apareció Ante Budimir en el tiempo de descuento para firmar el empate definitivo, silenciando las aspiraciones del Mallorca y rescatando un punto para el equipo navarro en un desenlace inesperado.

Con este resultado, el Mallorca suma un punto que le permite seguir peleando por alejarse de la zona baja, aunque pierde la oportunidad de sumar una victoria que habría supuesto un salto importante en la clasificación. Por su parte, Osasuna se resarce tras la derrota sufrida la pasada jornada en Mestalla y logra rescatar un empate en casa ante su afición.

El empate del Mallorca mantiene la presión sobre el Valencia CF

El resultado en Pamplona mantiene la tensión en la zona baja de la clasificación y sigue teniendo un impacto directo en el Valencia CF, que actualmente ocupa la decimoquinta posición con 29 puntos. El Valencia se ve obligado a ganar en su próximo partido frente al Deportivo Alavés para aprovechar y distanciarse del Mallorca como de los equipos que se encuentran en descenso. La victoria no solo permitiría escalar posiciones, sino también asegurar una mayor tranquilidad en la tabla y evitar verse arrastrado a la lucha directa por la salvación. Cualquier tropiezo, en cambio, complicaría seriamente la situación del conjunto de Carlos Corberán, manteniendo viva la amenaza del descenso.

Álvaro García-Granero

La presión aumenta para Elche y Levante

El empate entre Mallorca y Osasuna también mantiene la presión sobre los equipos que actualmente ocupan los puestos de descenso. Elche CF, decimoséptimo , y Levante UD, decimonoveno, continúan necesitados de victorias para intentar abandonar la zona roja de la tabla.

Noticias relacionadas

El Levante se enfrentará al Girona FC en el Ciutat de València en un duelo de enorme importancia para los granotas, mientras que el Elche afrontará el derbi autonómico frente al Villarreal CF con la urgencia de sumar puntos. La igualdad en la parte baja de la clasificación mantiene abierta una lucha por la permanencia que promete ser una de las más ajustadas de las últimas temporadas en LaLiga.