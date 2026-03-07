VÍDEO: El golazo de Carlos Soler en el Metropolitano

El excentrocampista del Valencia CF Carlos Soler apareció muy pronto en el partido para devolver la igualdad en el marcador frente al Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano.

Tras el tanto inicial del delantero rojiblanco Alexander Sørloth, la Real Sociedad reaccionó de inmediato y a los cinco minutos del gol de Sorloth, anotado en el 4'.

LaLiga EA Sports: Atlético de Madrid - Real Sociedad, en imágenes. / Mariscal / EFE

En una jugada rápida por banda, el balón terminó llegando a las inmediaciones del área, donde Soler apareció desde segunda línea con determinación para controlar y, casi sin tiempo para pensar, armar un potente disparo con la pierna izquierda y dirigido a la escuadra.

El golpeo salió seco y bien colocado, superando al guardameta colchonero y entrando con fuerza en la portería. El mediocampista celebró el tanto con rabia mientras sus compañeros le rodeaban, culminando una respuesta inmediata del conjunto donostiarra tras el tempranero golpe del Atlético.

Reacción inmediata

El gol de Soler, llegado apenas unos minutos después del 1-0, cambió el ritmo del encuentro y silenció momentáneamente al Metropolitano, confirmando la capacidad del centrocampista para aparecer en momentos clave y castigar a la defensa rojiblanca con su llegada desde segunda línea.