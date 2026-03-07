VÍDEO: El golazo de Carlos Soler en el Metropolitano
El canterano y excentrocampista del Valencia CF igualó el tanto inicial de Sorloth en el Atlético de Madrid - Real Sociedad
El excentrocampista del Valencia CF Carlos Soler apareció muy pronto en el partido para devolver la igualdad en el marcador frente al Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano.
Tras el tanto inicial del delantero rojiblanco Alexander Sørloth, la Real Sociedad reaccionó de inmediato y a los cinco minutos del gol de Sorloth, anotado en el 4'.
En una jugada rápida por banda, el balón terminó llegando a las inmediaciones del área, donde Soler apareció desde segunda línea con determinación para controlar y, casi sin tiempo para pensar, armar un potente disparo con la pierna izquierda y dirigido a la escuadra.
El golpeo salió seco y bien colocado, superando al guardameta colchonero y entrando con fuerza en la portería. El mediocampista celebró el tanto con rabia mientras sus compañeros le rodeaban, culminando una respuesta inmediata del conjunto donostiarra tras el tempranero golpe del Atlético.
Reacción inmediata
El gol de Soler, llegado apenas unos minutos después del 1-0, cambió el ritmo del encuentro y silenció momentáneamente al Metropolitano, confirmando la capacidad del centrocampista para aparecer en momentos clave y castigar a la defensa rojiblanca con su llegada desde segunda línea.
- Última hora: las razones por las que el Valencia descarta el fichaje de Dieng
- La metamorfosis de Cömert en el Valencia CF
- ¿Qué fue de Ferhat Cogalan? La joya turca del Valencia que deslumbró en LaLiga Promises
- Comunicado oficial del Valencia sobre Julen Agirrezabala
- Un gran Valencia Basket tumba a un rival directo en una noche de récord
- Mestalla, campo de pruebas para un experimento de los árbitros
- Jaime Pradilla: 'Me tratan muy bien y valoro todo el esfuerzo que están haciendo por mí
- Sufrida victoria por la mínima del Valencia Basket en un final de infarto