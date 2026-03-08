Surrealista: impiden a un árbitro revisar el VAR... ¡después de que un ultra se lo desconectara!

Un insólito incidente marcó el partido de la Segunda División alemana entre el Preussen Münster y el Hertha de Berlín, después de que un ultra saboteara el sistema de videoarbitraje desenchufando el monitor que el árbitro debía utilizar para revisar una jugada.

Todo ocurrió cuando el colegiado Felix Bickel fue avisado desde la sala del VAR para revisar un posible penalti en el área del Münster. Sin embargo, al llegar a la banda para observar la repetición, se encontró con que la pantalla estaba completamente en negro. Según informaron medios alemanes, el motivo fue que un aficionado del conjunto local había desenchufado deliberadamente el monitor, en un acto de sabotaje contra el videoarbitraje.

El incidente coincidió además con la aparición de una pancarta en la grada de los ultras del Münster con el mensaje “Desconectar el VAR”, lo que reforzó la sospecha de que el apagón había sido provocado de forma intencionada. Una fotografía incluso muestra a un individuo encapuchado saltando desde la zona cercana al campo hacia la grada, señalado como posible responsable del incidente.

Ante la imposibilidad de revisar la jugada en el monitor, la decisión final tuvo que tomarse desde la sala de videoarbitraje en Colonia. La asistente de vídeo Katrin Rafalski revisó las imágenes y determinó que un defensor del Münster había golpeado en la espinilla al jugador del Hertha Michaël Cuisance, por lo que se señaló penalti.

Noticias relacionadas

Tanto lío... para no impedir el gol de penalti

El árbitro comunicó posteriormente la decisión por megafonía al estadio, confirmando el lanzamiento desde los once metros. El capitán del Hertha, Fabian Reese, transformó el penalti en el tiempo añadido de la primera parte para adelantar a su equipo en el marcador.