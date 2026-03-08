Xavi Hernández pone contra las cuerdas a Joan Laporta: "Messi estaba fichado, pero lo tiró atrás Laporta"

El exentrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha desvelado en una entrevista concedida a La Vanguardia que el regreso de Lionel Messi al club azulgrana estuvo muy cerca de producirse en enero de 2023, aunque finalmente la operación se frustró por decisión del entonces presidente Joan Laporta.

Según explicó el técnico catalán, el fichaje del argentino llegó a estar prácticamente cerrado después del Mundial de 2022. Xavi aseguró que había mantenido conversaciones directas con Messi y que el jugador tenía ilusión por regresar al Camp Nou. “Leo estaba fichado”, afirmó el exentrenador azulgrana, que consideraba su retorno como una especie de “último baile” en el club.

Lucía Feijoo Viera

El proyecto, incluso, contaba con la aprobación de LaLiga desde el punto de vista económico, pero la operación se detuvo en el último momento. Según el propio Xavi, Laporta decidió echar atrás el fichaje porque temía que el regreso del astro argentino pudiera generar un conflicto interno. El presidente, relató el técnico, llegó a advertirle de que si Messi volvía “le iba a hacer la guerra” y que no podía permitírselo.

Una supuesta guerra que evitar

"Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir. Y luego de repente Leo dejó de cogerme el teléfono porque por el otro lado le habían dicho que no se podía hacer. Y yo llamando al padre le dije, ‘no puede ser Jorge’, y el me dice, ‘habla con el presidente’. Y le insisto en que llevamos cinco meses hablando con Leo, está hecho, futbolísticamente no hay dudas, a nivel económico nos vamos a Montjuïc y vamos a hacer un last dance como el de Jordan, todo preparado", aseguró en La Vanguardia Xavi Hernández.

La situación provocó además un momento delicado en la relación personal entre Xavi y Messi. El argentino dejó de responder a sus llamadas al entender que el entrenador había formado parte de la decisión que bloqueó su regreso al club. Con el tiempo, sin embargo, ambos han retomado su buena relación.

Pese a que el regreso no llegó a materializarse, Xavi insistió en que siempre creyó que Messi podía seguir aportando al equipo azulgrana. El técnico reconoció que se quedó con la espina de no haber podido dirigir de nuevo al futbolista con el que compartió algunos de los años más exitosos de la historia del Barça.