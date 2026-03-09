El Espanyol tampoco puede con el Oviedo y alarga su mala dinámica

El Espanyol, que fue de más a menos, no pudo pasar del empate contra el Oviedo, actual colista de Primera, en el RCDE Stadium después de que los asturianos se adelantaran con un gol de Reina en el minuto 8 y de que Kike García empatara en el 36.

A partir de ahí, el marcador no se movió. El cuadro catalán, que no ha ganado todavía en este año 2026, pasó de firmar un monólogo ofensivo en la primera mitad a ir cediendo terreno progresivamente ante el conjunto visitante. El Oviedo resistió, controló los tiempos y pudo romper el choque en un tramo final con alternativas.

Con muy poco, los asturianos tardaron ocho minutos en elevar la tensión. Thiago, tras superar con facilidad a sus marcadores, intentó batir Dmitrovic, pero Carlos Romero rechazó el balón, que fue de nuevo a las botas de Thiago. Este se la cedió a Reina, que remató a placer para poner el 0-1 en el luminoso.

El Espanyol no se hundió y buscó el empate rápidamente. Escandell, en la siguiente acción, frustró un disparo de Carlos Romero, muy activo en el plano ofensivo en este tramo de partido. Los acercamientos del anfitrión siguieron y los periquitos pidieron penalti por una falta a El Hilali, descartada por el árbitro.

El Oviedo mandaba en el marcador, pero sus apariciones en campo contrario eran escasas. Los asturianos asistían a un monólogo de los catalanes, que insistían en esta primera mitad. Avisó Dolan en el 25, pero fue Kike García el que empató en el 36. El delantero conectó un derechazo tras una asistencia de Ngonge.

Empate amargo en Cornellá. / Enric Fontcuberta / EFE

La defensa visitante pudo hacer más, aunque el Espanyol no tuvo acierto suficiente para irse por delante al descanso. En la reanudación, los blanquiazules insistieron en mantener las revoluciones altas. El técnico del cuadro asturiano, Guillermo Almada, agitó el once dando entrada a Hassan, Ilyas y Colombatto.

Los blanquiazules seguían activos, aunque sin concretar el dominio. Tuvieron el 2-1 Dolan y Terrats, pero le faltó puntería al primero y le sobró la actuación de Escandell al segundo. Manolo González, técnico local, acumulaba pólvora: los delanteros Pere Milla y Roberto Fernández fueron sus primeros cambios.

El Espanyol insistía: Pere Milla marcó en el 70, anulado por fuera de juego. Los catalanes, de toda formas, perdían intensidad paulatinamente, desdibujando su imagen de la primera parte, y el Oviedo asomaba la cabeza con más frecuencia y peligro. Fede Viñas y Javi López probaron fortuna con disparos sin precisión suficiente.

Los asturianos apretaron en los últimos minutos del partido. El conjunto local, ya sin dominio previo del choque, ponía picante con un remate de Roberto Fernández que obligó a lucirse a Escandell. Ambos hacían méritos para desequilibrar la balanza, aunque finalmente el choque acabó en empate.