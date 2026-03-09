Francia derrotó a Noruega en La Nucía International Tournament U19

Francia derrotó a Noruega por 2 a 1 en la última jornada de “La Nucía International Tournament U19” en los campos de “La Nucía Football Center”. Además, se disputó el partido Italia – Alemania que clausuró el torneo con victoria para las alemanas por 0-1. Este torneo internacional ha reunido a las selecciones Sub-19 femeninas de fútbol de Noruega, Suecia, Italia, Francia, Alemania y Dinamarca.

“La Nucía, Ciudad del Deporte” ha sido la sede principal de este “La Nucía International Tournament Women U19”, acogiendo la mayoría de los partidos programados en el Estadi Olímpic Camilo Cano y en los campos de fútbol de “La Nucía Football Center”. Un evento deportivo internacional que fue organizado por la Federación Noruega de Fútbol (Norges Football Forbund), Marbella Football Center, Escape Travel y el Ayuntamiento de La Nucía.

Victorias para Francia y Alemania

El primer partido de la última jornada de “La Nucía International Tournament Women U19” 2026 enfrentó a mediodía a las selecciones de Noruega y Francia en los campos de fútbol de “La Nucía Football Center.. Un partido en el que la victoria fue para la selección francesa por 1-2. Por la tarde se disputó el último partido del torneo enfrentando a Italia con Alemania y cuya victoria fue para las germanas por 0-1. Además, también se disputó el Dinamarca 3 Suecia 0 en los campos del Melià Villaitana.

La Nucía: Destino Fútbol Internacional

Este evento es parte del proyecto y de la apuesta por el turismo deportivo de La Nucía como destino de fútbol internacional, gracias con las instalaciones “La Nucía Football Center” y de la Ciudad Deportiva Camilo Cano, que acogen en estos meses numerosos equipos para sus concentraciones y partidos profesionales.

Noticias relacionadas

La instalación de “La Nucía Football Center” está formada por 3 campos de fútbol de césped natural (2 de fútbol 11 y 1 de fútbol 8), junto al Estadi Olímpic Camilo Cano y ocupa una superficie de 27.000 metros cuadrados.