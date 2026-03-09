Hansi Flick le echa más leña al fuego a la polémica entre Joan Laporta y Xavi Hernández

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, compareció en rueda de prensa en la víspera del duelo de octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA frente al Newcastle United. Más allá del partido europeo, el técnico alemán fue preguntado por las recientes declaraciones de Xavi Hernández, que en los últimos días han generado un fuerte debate en el entorno azulgrana. Flick optó por no entrar en polémicas, aunque dejó una frase que llamó especialmente la atención: aseguró conocer la verdad de lo ocurrido, pero prefirió no hacerla pública.

Hansi Flick sufriendo en la banda durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. / JORDI COTRINA / EPC

El entrenador del Barcelona fue cuestionado por la entrevista concedida por Xavi, en la que el exentrenador del club explicó algunos detalles sobre su etapa en el banquillo y sobre decisiones internas del club. Ante estas palabras, Flick quiso rebajar la tensión y evitó responder de forma directa. El técnico alemán afirmó que mantiene una buena relación con Xavi y que han tenido contacto desde su llegada al Barcelona. Sin embargo, dejó claro que hay asuntos que prefiere mantener en el ámbito privado. “Sé la verdad de muchas cosas, pero me lo quedo para mí”, señaló el entrenador, subrayando que no tiene intención de alimentar la polémica.

Las palabras del técnico alemán llegan en un momento delicado para el club catalán. Las declaraciones de Xavi sobre lo ocurrido durante su etapa al frente del equipo han reabierto varios debates en el entorno del Barcelona, especialmente sobre decisiones tomadas en los últimos años dentro de la entidad. Flick, sin embargo, quiso centrar el foco en lo estrictamente deportivo y en el importante partido europeo que afronta su equipo.

Centrados en lo deportivo

A pesar del ruido mediático generado por las declaraciones de Xavi, Flick insistió en que el vestuario está centrado únicamente en el rendimiento deportivo. El entrenador restó importancia a los debates externos y recordó que el objetivo inmediato es competir al máximo nivel en Europa. Para el técnico alemán, la clave está en mantener la concentración en el terreno de juego y en seguir trabajando para mejorar el rendimiento del equipo.

Con este mensaje, Flick trató de cerrar cualquier posible polémica relacionada con las palabras del exentrenador azulgrana. Aunque dejó claro que conoce su versión de lo ocurrido, el técnico prefirió mantener la discreción y evitar declaraciones que puedan alimentar la controversia. Mientras tanto, el Barcelona continúa preparando un partido de máxima exigencia en la Champions, donde buscará dar un paso más en su camino dentro de la competición europea con el fin de llegar a su ansiada final.