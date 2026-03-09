Javier Tebas desmiente la versión de Xavi Hernández sobre el regreso frustrado de Leo Messi al FC Barcelona

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha salido al paso de las recientes declaraciones de Xavi Hernández sobre el frustrado regreso de Lionel Messi al FC Barcelona en 2023. El dirigente aseguró que la patronal del fútbol español no autorizó en ningún momento la operación, contradiciendo así la versión que el exentrenador azulgrana había explicado en una entrevista reciente.

Xavi afirmó que, tras la conquista del Mundial de Qatar 2022 por parte de la selección argentina, el club catalán trabajó seriamente para recuperar a Messi, que había abandonado la entidad en 2021. Según su relato, el regreso del delantero estuvo muy cerca de producirse y contaba incluso con el visto bueno de LaLiga desde el punto de vista económico. Sin embargo, el técnico sostuvo que finalmente el fichaje no se concretó porque el presidente del Barcelona, Joan Laporta, decidió frenar la operación. En su opinión, el máximo dirigente del club tuvo dudas sobre el impacto que podría tener la vuelta del capitán histórico tanto en el plano institucional como en el deportivo.

(FILES) Argentina's captain and forward #10 Lionel Messi, his wife Antonela Roccuzzo and sons Thiago (C) and Ciro pose with the FIFA World Cup Trophy after Argentina won the Qatar 2022 World Cup final football match between Argentina and France at Lusail Stadium in Lusail, north of Doha on December 18, 2022. Morocco, Portugal and Spain will be joint hosts for the 2030 World Cup but games will also be played in Uruguay, Argentina and Paraguay, FIFA announced on October 4, 2023. Once the technical criteria have been validated, the governing body of world football will make official the award of its flagship event in 2024. FIFA said in a statement that the matches in South America were part of the celebration of the centenary of the first World Cup in Uruguay. The statement said a "centenary ceremony" will be held "at the stadium where it all began", in Montevideo's Estadio Centenario in 1930. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP) / EFE

Las palabras de Xavi reavivaron un debate que lleva años presente en el entorno azulgrana: las verdaderas razones por las que Messi no regresó al Barcelona después de su salida. El entrenador explicó que, en aquel momento, el club ya había iniciado contactos y estudiado fórmulas para hacer viable la operación dentro de los estrictos límites económicos que marca la competición. Incluso llegó a insinuar que el futbolista argentino estaba dispuesto a regresar y que la operación estaba encaminada.

Versión desmentida

No obstante, Tebas desmintió con rotundidad esa versión. El presidente de LaLiga explicó que la competición no dio ninguna autorización ni validó económicamente la operación para que el Barcelona pudiera incorporar nuevamente al jugador. En su respuesta, el dirigente dejó claro que el organismo que preside no participó en ninguna aprobación formal relacionada con un hipotético retorno del delantero argentino al campeonato español.

Según Tebas, el Barcelona debía cumplir una serie de requisitos económicos y de control financiero antes de poder inscribir nuevos jugadores, y en aquel momento la situación del club seguía siendo delicada. Por ello, aseguró que desde LaLiga no se llegó a aprobar ningún plan que permitiera formalizar el regreso de Messi a la plantilla azulgrana.

El intercambio de versiones entre Tebas y Xavi vuelve a poner en el foco la compleja situación económica que atravesaba el Barcelona en aquellos años. Tras la salida de Messi en 2021, el club tuvo que afrontar importantes restricciones financieras derivadas de su elevada masa salarial y de las normas de control económico de LaLiga. Esa situación obligó a la entidad a realizar diversas operaciones financieras y ajustes en su plantilla para poder inscribir nuevos futbolistas.

Oriol Batlle

Finalmente, Messi no regresó al Barcelona y optó por continuar su carrera en el extranjero. Tras su etapa en el fútbol europeo de la mano del PSG, el campeón del mundo terminó fichando por el Inter Miami CF, club de la Major League Soccer, donde inició una nueva etapa en su trayectoria profesional.

Noticias relacionadas

Las declaraciones cruzadas entre Tebas y Xavi llegan además en un momento especialmente sensible para el Barcelona, ya que el club vive un contexto de debate interno sobre su gestión deportiva y económica en los últimos años. El posible retorno de Messi fue uno de los asuntos más comentados por la afición y por el entorno mediático, por lo que las recientes palabras del exentrenador azulgrana han vuelto a reabrir una historia que parecía ya cerrada.