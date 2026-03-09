Lamine Yamal amenaza un récord de David Villa

El de Lamine Yamal es el típico caso con el que se empiezan a acabar los calificativos. El futbolista del Barça es un talento descomunal que está consiguiendo crecer cada temporada sobre el terreno de juego desde que debutara con apenas 15 años. Ahora, con 18, no solo es la estrella del conjunto azulgrana, sino que es uno de los mejores jugadores del mundo, por no decir el mejor o el segundo mejor, y cada vez es más diferencial en los partidos.

El partido del pasado sábado ante el Athletic es u buen ejemplo de la dimensión de futbolista en la que está entrando: en un partido atascado, con mucha dificultad para marcar, apareció con un disparo marca de la casa y darle los tres puntos a su equipo. Una de esas victorias que valen ligas.

A nivel estadístico, cada vez más

Su influencia ya no es solo de sensaciones, también está en las estadísticas y cada vez van a más. Todavía con tres meses de temporada por delante, Lamine ya ha mejorados sus registros del curso pasado. Ahora mismo acumula 19 goles y 15 asistencias entre todas las competiciones. Numerazos.

Un récord de David Villa, a tiro

En LaLiga ha marcado 14 tantos ya a estas alturas y está tercero en la clasificación del máximo goleador. Esas 14 dianas, además, se acercan peligrosamente a un récord que actualmente ostenta el exvalencianista David Villa, el de ser el futbolista español con más goles en una temporada en Liga con el FC Barcelona. El registo del asturiano es de 18, mientras que el de Lamine es de 14, por lo que cuatro tantos más en liga le separan del récord.

El delantero del Barcelona Lamine Yamal celebra su gol durante el partido de la jornada 27 de LaLiga que Athletic Club de Bilbao y FC Barcelona disputaron en San Mamés. EFE/Javier Zorrilla. (Athleitc Bilbao) (Barcelona) / Javier Zorrilla / EFE

11 partidos para conseguirlo

Once partidos de Liga le restan a Lamine Yamal para tratar de igualar o superar el récord. El internacional español está obligado a un ritmo de 0,45 goles por partido para hacerse con el récord. A estas alturas (14 goles en 27 partidos), su media es de 0,51 goles por partido, por lo que está en ritmo de conseguirlo.

Noticias relacionadas

En esa clasificación de españoles con más goles en liga en una temporada con el Barça también tiene por delante a Pedro Rodríguez, que marcó 15 en la temporada 2013/14.