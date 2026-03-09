Xabi Alonso prepara su salto a Anfield

Xabi Alonso llegó al Real Madrid convertido en uno de los entrenadores jóvenes más prometedores del fútbol europeo. El técnico tolosarra aterrizó en el banquillo blanco tras firmar una etapa brillante al frente del Bayer Leverkusen, donde no solo destacó por los resultados, sino también por el estilo de juego que consiguió implantar en el conjunto alemán. Bajo su dirección, el Leverkusen firmó una temporada histórica en la que rozó el triplete, cayendo únicamente en la final de la Europa League, en lo que fue además su única derrota del curso. Más allá de los números, el equipo sorprendió por su fútbol ofensivo, dinámico y atrevido, unas sensaciones que terminaron por consolidar a Xabi Alonso como uno de los técnicos con mayor proyección del panorama europeo.

Xabi Alonso en Alemania / EFE

Etapa en Madrid

La etapa de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid comenzó con una enorme expectación. El técnico tolosarra llegó al banquillo blanco avalado por el extraordinario trabajo que había realizado previamente en el Bayer Leverkusen. La etapa de Xabi Alonso al frente del Real Madrid dejó unos números más que notables pese a su corta duración. El técnico tolosarra dirigió 34 partidos, con un balance de 24 victorias, 4 empates y 6 derrotas, firmando un 71% de triunfos. Sin embargo, su etapa en el banquillo blanco llegó a su fin tras la derrota en la final de la Supercopa frente al Barcelona. El relevo lo tomó Álvaro Arbeloa, que asumió el reto de reconducir la temporada. Desde su llegada, el técnico ha dirigido 12 encuentros, con un balance más irregular en el que el equipo ya ha sufrido cuatro derrotas. Además, los números ofensivos del conjunto blanco han bajado ligeramente, generando menos ocasiones de gol que durante la etapa de Xabi Alonso.

Destino Anfield

El futuro de Xabi Alonso podría estar ya encaminado. El entrenador tolosarra, que quedó libre tras su salida del Real Madrid, habría alcanzado un principio de acuerdo con el Liverpool para convertirse en su próximo técnico a partir de la próxima temporada, aunque su llegada al banquillo ‘red’ estaría sujeta a una condición deportiva: que el actual entrenador, Arne Slot, no consiga levantar la Champions League. El Liverpool, que sigue vivo en la Liga de Campeones y podría cruzarse con el PSG en unos hipotéticos cuartos de final, se juega en buena parte su futuro deportivo en la competición continental.

El técnico tolosarra ya habría mostrado su predisposición a asumir el mando del Liverpool tanto de forma inmediata como de cara a la próxima temporada. Pese a conquistar la Premier League en su primer curso tras relevar a Jürgen Klopp, el rendimiento del equipo esta temporada ha generado muchas dudas. El Liverpool ocupa actualmente la sexta posición en la liga inglesa, fuera de los puestos que dan acceso a competiciones europeas, una situación que ha aumentado la presión sobre el técnico neerlandés.

Además, el club realizó un importante esfuerzo económico el pasado verano, con 482 millones de euros invertidos en fichajes, una cifra que contrasta con los resultados actuales del equipo