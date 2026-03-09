La noticia que tranquiliza al Athletic y a Valverde

La temporada del Athletic Club ha estado marcada por los contratiempos físicos. El equipo dirigido por Ernesto Valverde ha tenido que gestionar una enfermería cargada durante buena parte del curso, una circunstancia especialmente complicada teniendo en cuenta que los rojiblancos han competido en tres frentes. En este contexto, las últimas noticias relacionadas con Maroan Sannadi y Unai Gómez suponen un pequeño respiro para el técnico y para el Athletic Club.

Mientras el delantero encara la fase final de su recuperación tras una larga lesión de rodilla, el centrocampista ha evitado un problema mayor después del susto sufrido el pasado fin de semana. Ambos casos generan optimismo de cara a un tramo decisivo de la temporada.

Sannadi acelera su regreso tras meses de baja

El caso de Maroan Sannadi ha sido uno de los más prolongados en la enfermería rojiblanca. El atacante sufrió a comienzos de temporada una lesión en el menisco de su rodilla derecha que le obligó a detener su progresión y pasar por el quirófano.

En un primer momento, las previsiones médicas apuntaban a una ausencia aproximada de tres meses. Sin embargo, la recuperación se ha ido alargando hasta superar los cuatro meses y medio sin poder competir. Un contratiempo importante para un jugador que había llegado al Athletic mostrando un rendimiento prometedor.

Ahora, por fin, el delantero empieza a ver el final del túnel. Según las últimas informaciones, todo apunta a que el futbolista podría reincorporarse a los entrenamientos con el grupo a lo largo de esta misma semana, un paso clave para su regreso a los terrenos de juego.

Si la evolución continúa siendo positiva y logra recuperar el tono físico necesario, Sannadi podría volver a estar disponible en aproximadamente un par de semanas. Su retorno sería un refuerzo importante para el Athletic en la recta final del campeonato, donde cada pieza de la plantilla puede resultar determinante.

Maroan Sannadi tras anotar un gol / EFE

El propio Ernesto Valverde dejó entrever recientemente el optimismo existente en el cuerpo técnico respecto a la recuperación de varios jugadores lesionados, entre ellos el delantero. La posibilidad de recuperar efectivos en ataque supone una noticia especialmente positiva para el conjunto bilbaíno.

El susto con Unai Gómez queda en una contusión

El otro foco de preocupación llegó durante el último encuentro ante el FC Barcelona. El joven centrocampista Unai Gómez tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 10 tras sufrir un golpe en la rodilla izquierda que encendió todas las alarmas.

El futbolista, natural de Bermeo, dejó el campo visiblemente dolorido y cojeando, lo que hizo temer inicialmente una lesión de mayor gravedad. En su lugar entró Robert Navarro para reorganizar el centro del campo rojiblanco.

Unai Gómez lesionado / Athletic Club

Sin embargo, las primeras exploraciones médicas han rebajado notablemente la preocupación. El jugador sufre finalmente una contusión en el cóndilo interno de la rodilla, una dolencia molesta pero que en principio no debería implicar una baja prolongada.

Como es habitual en estos casos, el Athletic ha optado por no fijar plazos concretos de recuperación. La evolución del centrocampista marcará su disponibilidad en las próximas jornadas.

Duda para Girona, pendiente del Betis

A corto plazo, Unai Gómez es seria duda para el próximo compromiso liguero frente al Girona FC. El cuerpo técnico evaluará su evolución durante la semana para decidir si puede formar parte de la convocatoria.

En caso de no llegar a tiempo para ese encuentro, el objetivo sería intentar recuperarlo para el siguiente partido ante el Real Betis en San Mamés. Además, el calendario jugará a favor del Athletic, ya que después de esa jornada llegará un parón liguero que permitiría al futbolista disponer de más tiempo para recuperarse completamente.

Entre la posible vuelta de Sannadi y el alivio con la lesión de Unai Gómez, Valverde empieza a recibir noticias positivas desde la enfermería. Un impulso necesario para un Athletic que afronta las semanas decisivas del curso con el objetivo de cerrar la temporada de la mejor manera posible.