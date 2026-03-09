La gran fortaleza con la que Rafa Benítez amenaza al Betis

El duelo de octavos de final de la UEFA Europa League entre el Real Betis y el Panathinaikos FC llega con una tendencia clara en ambos equipos. Dos dinámicas muy diferentes. Y en medio, dos entrenadores con una enorme experiencia internacional: Rafa Benítez y Manuel Pellegrini.

Sobre el papel, el Betis parte con más nombre en las competiciones europeas recientes. Sin embargo, la realidad del momento invita a la prudencia en Heliópolis. El Panathinaikos llega con una fortaleza que no se puede ignorar. Los números hablan por sí solos desde la llegada del ex técnico del Valencia CF y Liverpool FC, entre otros.

Una racha que impone respeto

El equipo dirigido por Rafa Benítez acumula siete partidos consecutivos sin perder. Una secuencia que ha reforzado la confianza del grupo y que ha impulsado al conjunto griego justo en el momento más importante de la temporada.

Además, el Panathinaikos encadena tres victorias seguidas en la Liga Griega. Resultados que han consolidado el proyecto del técnico español desde su llegada y que han devuelto al club una sensación de competitividad que hacía tiempo no se veía.

En total, el entrenador madrileño ha ganado 18 de los 31 partidos que ha dirigido al frente del Panathinaikos. Una cifra notable que refleja la evolución del equipo desde su llegada.

El Betis llega con dudas

Mientras el conjunto griego atraviesa una racha positiva, el equipo de Pellegrini llega a la eliminatoria en un momento más irregular. El Betis acumula tres partidos consecutivos sin ganar en LaLiga. Dos empates y una derrota que han frenado la dinámica del equipo en las últimas semanas.

No es una crisis profunda, pero sí una señal de alerta en este momento de la temporada, porque en competiciones europeas las dinámicas pesan. Cuando un equipo llega con confianza, cada detalle suma. Cuando las dudas aparecen, cualquier error se multiplica.

Getafe - Betis. / EFE

Un duelo de entrenadores

Más allá del estado de forma de los equipos, el cruce también ofrece un atractivo especial en los banquillos. Rafa Benítez y Manuel Pellegrini representan dos estilos muy distintos de entender el fútbol. A pesar de las dinámicas actuales, la eliminatoria está lejos de decidirse antes de empezar.

El Betis cuenta con calidad suficiente para competir contra cualquier rival. Además, el equipo verdiblanco tiene experiencia reciente en competiciones europeas y jugadores acostumbrados a este tipo de escenarios. Pero el Panathinaikos llega con una fortaleza que obliga a respetar al rival. Siete partidos sin perder. Tres victorias consecutivas y un entrenador que sabe perfectamente cómo sobrevivir en Europa. La amenaza está sobre la mesa.