LaLiga presenta un balón especial contra el racismo

LaLiga ha dado un nuevo paso en su lucha contra el racismo con la presentación de un balón especial dentro de la campaña ‘VS Racism’. El nuevo esférico, desarrollado junto a la marca deportiva PUMA, será protagonista en varias jornadas del fútbol profesional español con el objetivo de lanzar un mensaje claro: tolerancia cero frente a cualquier forma de discriminación.

El balón de LaLiga vs racismo / Puma

¿Quién es el artista?

El diseño del balón ha sido creado por el artista urbano SUSO33, que ha vuelto a colaborar con LaLiga para dar forma a una pieza que mezcla deporte, arte y compromiso social. El grafiti y los trazos característicos del artista madrileño buscan representar la diversidad y la unión que pretende transmitir la campaña.

El esférico incluye además elementos visuales que refuerzan el mensaje de igualdad y respeto, utilizando el fútbol como altavoz para recordar que los valores del deporte deben estar por encima de cualquier tipo de discriminación.

¿Cuándo lo veremos?

El nuevo balón formará parte de la jornada 29 de LaLiga EA Sports y de la jornada 31 de LaLiga Hypermotion y Jornada 23 de la Liga F Moeve, en el marco de la campaña VS Racism. Esta iniciativa se integra dentro del proyecto LaLiga VS, impulsado por la patronal del fútbol español con el objetivo de combatir el racismo y la xenofobia tanto en los estadios como en la sociedad.

Una lucha que continúa

Con esta iniciativa, LaLiga pretende seguir reforzando su campaña VS Racism, un proyecto que en los últimos años ha puesto el foco en la lucha contra el racismo en el fútbol español. La competición busca implicar a todos los actores del deporte clubes, futbolistas, instituciones y aficionados para avanzar hacia un fútbol más inclusivo.

El balón especial se convierte así en un nuevo símbolo dentro de esta batalla, recordando en cada jornada que el fútbol debe ser un espacio de respeto, diversidad y convivencia.