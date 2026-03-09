Endrick señalado y abucheado en Lyon

La temporada de Endrick en el Olympique de Lyon está siendo una de las más seguidas del fútbol francés. El joven delantero brasileño aterrizó en el club rodeado de una enorme expectación y con el cartel de una de las grandes promesas del fútbol mundial. Sin embargo, su primer curso en el fútbol europeo está dejando luces y sombras, en un contexto exigente en el que el Lyon pelea por recuperar protagonismo en la Ligue 1. La situación de Endrick empieza a generar ruido en Francia. El joven delantero brasileño del Olympique de Lyon, cedido por el Real Madrid, ha pasado en pocas semanas de ser una de las grandes sensaciones del equipo a convertirse en uno de los nombres más señalados tras el último tropiezo del conjunto francés.

Endrick con la camiseta del Olympique de Lyon / Endrick / Instagram

La lía en el partido

El atacante comenzó el encuentro en el banquillo, una decisión que sorprendió teniendo en cuenta el protagonismo que había tenido en las últimas jornadas. Endrick no entró al terreno de juego hasta bien avanzada la segunda mitad, cuando el Lyon ya iba por detrás en el marcador y necesitaba reaccionar. Sin embargo, su aparición no cambió el rumbo del partido y su actuación dejó sensaciones frías entre la afición. De hecho, parte del estadio llegó a mostrar su descontento con algunos abucheos, especialmente tras una acción ofensiva en la que el brasileño optó por un disparo lejano que terminó muy desviado.

El periodista Andrés Onrubia no daba crédito a lo que estaba viendo durante el partido ni a la actitud de Endrick.

Apoyo del cuerpo técnico

Desde el cuerpo técnico del Lyon, sin embargo, trataron de rebajar la polémica. La suplencia del brasileño respondió principalmente a una decisión preventiva, ya que el equipo no quería arriesgar físicamente al jugador en un momento clave del calendario.

"Cuando no marca, las críticas a Endrick son muy duras"

Noticias relacionadas

"No podemos olvidar que Endrick estuvo un año sin jugar. Empezó ahora a jugar muchos partidos. El último partido fue muy intenso y a los jugadores les fue imposible recuperarse. Si Endrick hubiera sido titular hoy, nos habríamos arriesgado a otra lesión. No queremos correr riesgos y tener más jugadores lesionados.