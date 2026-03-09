La madre de todas las peleas en un campo de fútbol: ¡23 jugadores fueron expulsados!

La final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro, disputada en el estadio Mineirão de Belo Horizonte, terminó convertida en uno de los episodios más vergonzosos de la historia del fútbol brasileño. Una tangana monumental en los instantes finales del partido provocó un récord de 23 expulsiones, una cifra nunca vista (por poco) en el país.

El encuentro acabó con victoria del Cruzeiro por 1-0, gracias a un gol de Kaio Jorge en el minuto 60, pero el resultado quedó completamente eclipsado por la batalla campal que se desató poco antes del pitido final. Futbolistas, staff, seguridad... todos a puñetazos y patadas. Sólo faltaron los aficionados, que más de uno seguramente se pensó si saltar al verde a repartir estopa.

Una pelea que recorrió todo el campo

La chispa que encendió el caos surgió tras un choque entre el centrocampista del Cruzeiro Christian y el portero del Atlético Mineiro Everson mientras disputaban un balón en el área. El meta perdió los papeles y agredió a su rival. La discusión subió rápidamente de tono y acabó con muchos futbolistas enfrentándose de forma violenta por todo el verde. Por momentos recordó a aquellas veladas con Hulk Hogan y compañía como protagonistas en un ring. Para los nostálgicos, hubo cierto parecido con un duelo entre Athletic Club y FC Barcelona con Maradona dando patadas voladoras a traición.

A partir de ese momento el partido se descontroló. Jugadores de ambos equipos, incluidos suplentes, se lanzaron al césped y protagonizaron una reyerta que se extendió por prácticamente todo el terreno de juego, con empujones, puñetazos, patadas y carreras entre futbolistas. La tensión fue tal que el árbitro, Matheus Candaçan, no pudo mostrar tarjetas en ese mismo instante debido al enorme tumulto y que con cada parpadeo se perdía un guantazo.

23 tarjetas rojas y un récord histórico

Tras revisar lo sucedido, el colegiado reflejó en el acta 23 expulsiones, superando el anterior récord del fútbol brasileño, que estaba en 22 rojas en el Portuguesa–Botafogo del torneo Río-São Paulo de 1954.

En su informe arbitral, el juez justificó la mayoría de las sanciones con el mismo argumento:

“Expulsado por, durante la reyerta general tras la finalización del partido, golpear y dar puñetazos y patadas a sus adversarios, no siendo posible mostrar la tarjeta roja debido al tumulto”.

Las únicas dos expulsiones descritas de forma individualizada fueron las de los protagonistas iniciales del altercado. Christian fue sancionado por golpear a Everson “en la cabeza con la espinilla, con fuerza excesiva”, mientras que el guardameta del Atlético Mineiro fue expulsado por “agredir al rival con brutalidad, golpeándole con la rodilla en la cara”.

Redacción SD

La larga lista de expulsados

El Cruzeiro terminó con once futbolistas expulsados:

Casio

Fagner

Fabricio Bruno

Joao Marcelo

Villalba

Kaua Prates

Lucas Romero

Matheus Henrique

Walace

Gerson

Kaio Jorge

Por parte del Atlético Mineiro también vieron la roja diez jugadores, entre ellos el veterano Hulk:

Gabriel Delfim

Preciado

Lyanco

Ruan Tressoldi

Junior Alonso

Renan Lodi

Alan Franco

Alan Minda

Cassierra

Hulk

Todos ellos deberán cumplir sanción en la próxima edición del Campeonato Mineiro, en un episodio que ya ha dado la vuelta al mundo y que deja una mancha difícil de borrar en uno de los grandes clásicos del fútbol brasileño. Por salvarse, se salvó de todo Reinier, el peor fichaje de la historia del Real Madrid y por el que pagaron 30 kilos siendo un prometedor jugador hasta dejarlo marchar gratis sin jugar ni en el Almería. Ahora, con 24 años, está intentando revivir su carrera en esto del fútbol.