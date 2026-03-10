Confirmado por el CTA: el VAR perdonó la roja a Rüdiger por "conducta violenta"

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) lo confima el árbitro de la sala VOR en el Real Madrid - Getafe del lunes 2 de marzo perdonó gravemente la expulsión al jugador del Real Madrid Antonio Rüdiger, quien agredió con la rodilla a Diego Rico, jugador del Getafe mientras este estaba en el suelo. La acción del defensa alemán sobre el jugador español debió ser sancionada con tarjeta "roja directa por conducta violenta". Según el organismo arbitral, el VAR, con Valentín Pizarro Gómez al frente, tendría que haber recomendado la revisión de la jugada al árbitro principal, Muñiz Riuz.

La portavoz del CTA, Marta Frías, analizó este martes la acción en el programa 'Tiempo de Revisión', espacio en el que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) repasa semanalmente las jugadas más relevantes y polémicas de LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion y la Liga F Moeve.

Frías explicó que la jugada se produce cuando un futbolista del Getafe cae al suelo tras disputar el balón con un rival. En ese momento, otro jugador del Real Madrid "se lanza hacia él y golpea con la rodilla la cara y el hombro del jugador azulón", en una acción en la que el balón no estaba a distancia de ser disputado.

Para el VAR fue una "acción interpretativa"

Según detalló, "el árbitro no percibió la acción debido a la complejidad de la jugada y la cantidad de futbolistas en la zona", mientras que el VAR optó por no intervenir al considerarla "una acción sujeta a interpretación". Sin embargo, el CTA considera que se trató de conducta violenta, ya que Rüdiger se lanza contra un rival que se encontraba en el suelo y sin posibilidad real de disputar el balón.

"La acción pasa inadvertida por la complejidad del lance y la cantidad de jugadores en la zona, y el VAR decide no intervenir al considear esta una acción interpretativa. Para el CTA, se tarta de una conducta violenta, ya que se lanza con la rodilla sobre un jugador tendido en el suelo, sin opción de disputar el balón. Al tratarse de un incidente no visto por el árbitro y constituir error claro, obvio y manifiesto el VAR debía haber recomendado la revisión en el monitor para sancionarse con roja directa por conducta violenta", explica Frías.

Rüdiger se lava la cara y bebe agua en el Madrid - Getafe / EFE

En las horas posteriores al partido, Diego Rico dijo claramente que si la agresión hubiese sido "al revés" a él le habrían caído "diez partidos de sanción, y no hbaría jugado más en toda la temporada". "Se sabe de sobra que va a darme aposta porque la jugada anterior tenemos un rifirrafe que pita falta y, de camino a la defensa, va diciendo cosas. A la jugada siguiente me llega el balón y veis cómo incluso casi aparta a un compañero para reventarme la cara", añadió. Es evidente que Rüdiger se ha salvado de una sanción ejemplar de, al menos, entre dos y cuatro partidos.

Validación del gol de Valverde: "contacto residual e insuficiente"

Por otro lado, en el análisis semanal también se revisó la jugada previa al segundo gol del Madrid ante el Celta de Vigo, anotado por Fede Valverde en el tiempo añadido del encuentro disputado en el Estadio Balaídos, correspondiente a la jornada 27.

La acción comenzó con una recuperación de balón en el centro del campo por parte del canterano blanco Manuel Ángel, tras una disputa con el jugador del Celta, Fer López. El árbitro consideró que la recuperación fue legal y el VAR respaldó su decisión. Según el CTA, la intervención del jugador madridista fue correcta, ya que "primero toca claramente el balón con el pie y el contacto posterior con el rival es residual e insuficiente" para señalar falta. Por ello, el organismo concluye que el gol fue correctamente concedido.