LaLiga implantará el fuera de juego automático

El fuera de juego podría estar cerca de vivir una nueva transformación en el fútbol español. LaLiga, presidida por Javier Tebas, estudia introducir un sistema de fuera de juego totalmente automatizado que permitiría determinar de forma inmediata el momento exacto en el que se produce el pase. La medida, en la que ya trabaja la patronal del fútbol español, pretende dar un paso más en la evolución tecnológica del arbitraje tras la llegada del VAR y del fuera de juego semiautomático, dos herramientas que han cambiado la forma de revisar las jugadas polémicas en los últimos años. La intención de LaLiga es avanzar hacia un modelo que reduzca al mínimo la intervención humana y agilice las decisiones arbitrales en una de las acciones más controvertidas del juego. Si finalmente se implanta, el nuevo sistema permitiría detectar de manera automática el instante del pase y la posición de los jugadores, evitando muchas de las discusiones que actualmente generan las revisiones del VAR.

Javier Tebas presidente de LaLiga / EFE

Adiós al sistema semiautomático

Actualmente LaLiga utiliza el fuera de juego semiautomático, un modelo que combina sensores y cámaras para ayudar al VAR. Sin embargo, todavía requiere que los árbitros intervengan para validar el momento exacto del pase. Las cámaras registran constantemente la posición de los jugadores y siguen distintos puntos de su cuerpo como pies, rodillas, hombros o cabeza para saber exactamente dónde se encuentran en el campo. Al mismo tiempo, el balón incorpora un chip que detecta el instante exacto en el que un futbolista realiza el pase. En el sistema actual el árbitro de VAR debe localizar el instante exacto del golpeo del balón, con toda esa información, el sistema genera automáticamente una recreación en tres dimensiones de la jugada que muestra la posición del atacante respecto al último defensor en el momento del pase. Esa imagen llega al VAR, que revisa la acción y confirma si hay fuera de juego.

Un balón con chip

La principal novedad del sistema sería la incorporación de un microchip dentro del balón, capaz de detectar con precisión el instante exacto en el que el jugador golpea la pelota. Esa información se enviaría automáticamente al sistema que analiza la jugada, que cruzaría los datos con la posición de los futbolistas captada por las cámaras instaladas en los estadios.

De esta manera se eliminaría una de las partes más controvertidas del proceso actual: la elección del fotograma exacto en el que se produce el pase. El sistema registraría el momento real del contacto, permitiendo determinar con mayor rapidez si existe fuera de juego.

Tebas tiene el ok de la FIFA

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ya cuenta con el visto bueno de FIFA para avanzar en este proyecto. La intención de la patronal es que el nuevo sistema de fuera de juego totalmente automatizado pueda implantarse en el campeonato español a partir de la temporada 2026-27.

Palabras de Tebas

El anuncio tuvo lugar durante el acto de firma del primer Convenio Colectivo del arbitraje profesional en el fútbol español. El evento se celebró en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde representantes de LaLiga, la RFEF y el Comité Técnico de Árbitros (CTA) rubricaron un acuerdo histórico destinado a reforzar la profesionalización del colectivo arbitral y mejorar sus condiciones dentro del fútbol profesional.

"Estamos implementando, veremos si está listo para el año que viene, el fuera de juego automático".

"Actualmente, hay uno semiautomático, pero no me gusta lo de "semi".

"Pero es uno de los objetivos que estamos planteando a nivel tecnológico para la próxima temporada". Señaló Javier Tebas.