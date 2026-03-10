Pablo Aimar habla sobre la Finalissima: "Queremos jugar donde sea seguro"

Pablo Aimar, leyenda del Valencia CF y ayudante del seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, ha valorado la delicada situación en que la guerra de Irán ha puesto a la 'Finalissima' entre España y Argentina, que estaba programada para disputarse en Catar el próximo 27 de marzo.

En declaraciones a 'Cadena 3' de Argentina, con motivo de la presentación de LFP Play, servicio de streaming impulsado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), reconoció que la sede del partido entre los campeones de Europa y América se ha puesto en duda. "No sabemos dónde se jugará todavía, ojalá que sea en un lugar seguro. Es una muy linda medida", comentó sobre el duelo ante España y la opción de que pudiese desarrollarse en un escenario lejos de los misiles y los drones que están plagando los cielos de Oriente Próximo desde que, hace semana y media, Estados Unidos e Israel decidieran unilateralmente atacar militarmente a Irán.

Los desafíos de Argentina rumbo al Mundial

De cara al próximo Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, Aimar también reflexionó sobre los desafíos del proceso de la Albiceleste. Según explicó, uno de los aspectos más complejos tras los recientes éxitos ha sido mantener la intensidad competitiva. "Lo más difícil era renovar la motivación", admitió sobre los nuevos retos de los campeones del mundo en Catar 2022 bajo la batuta de Leo Messi.

Sin embargo, el integrante del cuerpo técnico albiceleste pidió calma y recordó que todavía queda mucho camino antes de la cita mundialista. "Falta todavía. Hay partidos, hay ligas, hay un montón de cuestiones que van sucediendo minuto a minuto en el fútbol", afirmó.

Noticias relacionadas

Oscar Borrell Gonzalez

De vuelta a la Finalissima, el ex del Valencia valoró el choque con España -prevista en su momento en el Lusail Stadium de Qatar- como un desafío deportivo importante: "Es una linda medida, queremos jugarla siempre que se pueda", concluyó 'Pablito', ídolo del valencianismo en la primera década del siglo, cuando el equipo alcanzó finales de Champions y levantó dos títulos de Liga (2002 y 2004).