El Santiago Bernabéu, en grave riesgo de perder la final del Mundial 2030

Aunque el siguiente Mundial en el horizonte es el de este próximo verano, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, los países organizadores del Mundial 2030, España, Marruecos y Portugal, están trabajando para ultimar todos los detalles de cara al desembarco del gran torneo de selecciones en sus sedes dentro de poco más de cuatro años.

Precisamente el de las sedes está siendo uno de los capítulos que está dando más que hablar. En el ámbito español, ni siquiera se conocen todavía de forma oficial todos los estadios que albergarán al menos un partido del Mundial. La RFEF presentó hace ya un tiempo su lista de 11 sedes a la FIFA, pero todo apunta a que no será definitiva. Rafael Louzán, presidente de la RFEF, habló la madrugada de este martes en El Larguero de la SER sobre la posibilidad de que Valencia y Vigo, hasta ahora fuera de la lista, se incorporen a la candidatura.

¿Dónde se disputará la final del Mundial 2030?

Otra de las decisiones por tomar, y probablemente la que más expectativas genera, es el estadio que acogerá la final. Hasta ahora, el Santiago Bernabéu ha sido el claro favorito, hasta el punto que se deba por hecho que sería elegido. Sin embargo, hay varios factores que están abriendo el debate más que nunca y pueden poner en riesgo su postura: la mala acogida del estadio madridista por parte del aficionado medio español, la presión de Casablanca (Marruecos) para quedarse la final...

Y, en las últimas horas, parece haber surgido otro factor que amenaza al Santiago Bernabéu, y no es otro que el de su máximo rival, el FC Barcelona. El conjunto azulgrana se encuentra en la fase final de la construcción de su nuevo estadio, que recibió el visto bueno de la FIFA hace escasos días. La gran baza del Spotify Camp Nou está en el aforo, que golea al Santiago Bernabéu: poco más de 80.000 del estadio madridista por los 105.000 del azulgrana.

La cantidad de gente que pueda prensenciar la final importa, de hecho así lo ha confirmado el propio Rafael Louzán, presidente de la RFEF: "Madrid, Barcelona y Casablanca son las opciones. La diferencia de 25 mil personas de aforo (a favor del Camp Nou) pesa a efectos de ingresos y de opciones a los aficionados".

La acogida mediática y por parte de la opinión pública que tenga el Camp Nou conforme siga avanzando también será importante para que la FIFA tome una decisión.

El visto bueno de la FIFA

La FIFA visitó las obras y habló con los técnicos del Barça comprobando que todo va por el buen camino, según informó SPORT. Además, el club blaugrana ha recibido este mismo martes el permiso 1C para ampliar su aforo actual, que es de 45.000 espectadores para llegar hasta los 62.000, otro paso al frente importante.

Es el siguiente paso hasta llegar a los 105.000 aficionados con que estará terminado el estadio, con la cubierta incluida. Todo ello estará más que preparado y en funcionamiento en 2030. La FIFA ha visto que el Barça, aunque ha incumplido varias veces los plazos que se marcó, está en ritmo suficiente para que todo llegue a tiempo. Ahora está en manos del organismo decidir qué estadio reúne más argumentos para llevarse el 'gordo'.