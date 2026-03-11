El Athletic volverá a intentar el fichaje de uno de sus habituales objetivos: contrato hasta 2028 y valor de mercado en caída

El mercado de fichajes nunca está parado. Cierto que hay dos ventanas clave para poder inscribir las nuevas incorporaciones y todavía faltan meses para poder hacerlo en verano, pero eso no significa que que desde los clubes no se trabaje, quizá en la sombra, para poder atar futuros refuerzos.

Los jugadores que terminan contrato son los más cotizados, ya que se puede saltar el paso de negociar con un club y centrarse en regar de dinero a un futbolista en cuestión o convencerle con un proyecto. Y luego están aquellos viejos deseos de un entrenador, presidente o incluso afición. Estos que no siempre se cumplen, pero cuyos nombres surgen de manera recurrente. En entidades como el Athletic Club, precisamente por su peculiar política autorrestrictiva de fichajes, esto ocurre con más frecuencia.

Desde San Mamés siempre se tiende a apuntar a jugadores de Osasuna o Real Sociedad, sea para reforzar la cantera o el primer equipo. Es donde hay más futbolistas que se pueden acoplar a la 'filosofía'. En los últimos años han sido muchos los nombres que se han intentado firmar, haciendo especial hincapié en el navarro Aimar Oroz. Otro centrocampista al que se ha intentado fichar en los últimos dos años es el vasco Iván Martín.

Los jugadores del Girona celebran el gol marcado por su compañero Thomas Lemar ante el Sevilla durante el partido de Liga que el Sevilla y el Girona disputan en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla. EFE/ Raul Caro. (Sevilla) (Girona) / Raul Caro / EFE

Contrato, cláusula y opciones de fichaje

A sus 27 años, el mediocentro del Girona formado en la cantera del Villarreal CF pertenece en propiedad a los catalanes tras ejecutar la compra definitiva en 2023. Fue uno de los jugadores clave de los éxitos del cuadro Míchel y aunque su valor de mercado ha bajado desde los 15 hasta los 6 millones de euros (según Transfermarkt), sigue siendo importante. Tiene contrato hasta 2028, pero las necesidades del Athletic podrían llevarles a abonar una cantidad cercana a los 10 millones de euros, algo menos que la mitad de su cláusula.

