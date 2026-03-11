Buenas y malas noticias para Flick en el Barça en una semana con tres partidos en el Camp Nou

Tantos los resultados como las lesiones marcan el día a día de casi todos los clubes. Una vez eliminado de la Copa del Rey y tras empatar en el encuentro de ida de octavos de final de la Champions League ante Newcastle (1-1), el Barça se juega dos títulos en lo que resta de temporada.

Está claro que Hansi Flick tiene algunas preocupaciones y las lesiones, sobre todo cuando afectan a la zaga, le ha llevado a mover fichas de manera extraña. Se llegó a dar la circunstancia de alinear a un lateral diestro natural (Cancelo) en la banda izquierda para colocar a un central como Eric García en el lateral derecho y seguir confiando el puesto de central a un lateral izquierdo como es Gerard Martín. El equipo, aunque gracias principalmente a Joan García, sigue líder de LaLiga y vivo en Champions.

Con tantos jugadores lesionados o tocados, el preparador alemán del Barça ha decidido que toca ser precavido y dar descanso a la plantilla, más allá de rotar a los más cansados. En principio, este miércoles únicamente está previsto que pasen por la ciudad deportiva los jugadores que siguen con sus procesos de recuperación (Gavi, Christensen, Balde, Koundé y Frenkie de Jong), aunque es habitual que buena parte del resto de la plantilla acuda a las instalaciones de Sant Joan Despí para recuperar mejor del intenso calendario que acumulan en sus piernas.

Noticias relacionadas

Ronald Araujo avanza con el balón con Lewis Hall en el suelo. / EFE

Marc Bernal y Ronald Araújo, un susto

Hay que recordar que ante el Newcastle fueron sustituidos tanto Marc Bernal como Ronald Araújo por presunta lesión, aunque todo apunta a que finalmente quedó en un susto por calambres. El caso de Eric García, que lo juega casi todo, es más por precaución, ya que sus isquios vienen dando algunos avisos. Todo apunta a que descansará también contra el Sevilla en el duelo liguero. Buenas noticias las que tiene Flick en caso de que pueda contar, lo haga o no, con Bernal, Araújo y Eric García.