Buenas noticias en el entrenamiento del Sevilla FC

El susto fue importante el pasado fin de semana en el partido entre el Sevilla FC y el Rayo Vallecano. El veterano defensa César Azpilicueta tuvo que retirarse del encuentro antes de tiempo tras notar molestias físicas, una situación que encendió las alarmas en el banquillo y en la grada. El lateral navarro abandonó el terreno de juego con visibles gestos de preocupación después de participar activamente en el encuentro, incluso asistiendo en el primer gol del conjunto andaluz.

La preocupación fue inmediata en Nervión. Azpilicueta es uno de los jugadores con más experiencia del vestuario y una pieza muy valorada dentro del esquema del técnico Matías Almeyda. Una lesión de mayor gravedad en este tramo de la temporada habría supuesto un golpe duro para el Sevilla, que afronta semanas decisivas en LaLiga y necesita a sus futbolistas más veteranos para sostener al equipo en los momentos de máxima exigencia.

Grandes noticias desde la Ciudad Deportiva

Sin embargo, el entrenamiento de este miércoles trajo una noticia muy positiva para el club hispalense. Azpilicueta se ejercitó con normalidad junto al resto de sus compañeros, lo que prácticamente descarta una lesión de importancia. Las pruebas médicas ya habían sido tranquilizadoras y su presencia sobre el césped confirma que el defensa podría estar disponible para los próximos compromisos del equipo dirigido por Almeyda.

Sevilla - Rayo Vallecano. / EFE

La posible disponibilidad del internacional español supone un alivio para el Sevilla. A sus 36 años, Azpilicueta aporta liderazgo, experiencia y orden defensivo, cualidades especialmente valiosas en un vestuario con varios futbolistas jóvenes. Su capacidad para organizar la línea defensiva y su lectura táctica del juego le han convertido en una referencia dentro del equipo.

Un futbolista capital

Además, su influencia no se limita únicamente al aspecto defensivo. En lo que va de temporada ha participado en una docena de partidos de liga, la mayoría como titular, acumulando más de mil minutos de competición. Su presencia suele traducirse en seguridad en la salida de balón y en una mayor solidez en la retaguardia sevillista.

El propio partido frente al Rayo dejó una muestra de su importancia. Antes de tener que abandonar el campo, Azpilicueta participó directamente en el gol del Sevilla con una asistencia que permitió al equipo adelantarse en el marcador. Un detalle que resume bien lo que aporta el defensa: experiencia, liderazgo y capacidad para influir en momentos clave. Con el susto ya prácticamente olvidado, el Sevilla respira aliviado y espera seguir contando con uno de sus jugadores más fiables en el tramo final de la temporada.