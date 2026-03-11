Igor Tudor, en la cuerda floja: "Despídanlo hoy"

La gestión de Igor Tudor al frente del Tottenham Hotspur ha provocado una fuerte ola de críticas tras la dura derrota del conjunto inglés ante el Atlético de Madrid en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. La polémica decisión del técnico croata durante el partido ha desatado el enfado de aficionados, exjugadores y analistas en Inglaterra.

El detonante fue la titularidad del joven portero Antonín Kinský, que no jugaba desde hacía meses. El guardameta cometió varios errores en el arranque del encuentro que permitieron al Atlético adelantarse rápidamente en el marcador. Tras encajar tres goles en apenas quince minutos, Tudor decidió sustituirlo en el minuto 17 para dar entrada a Vicario, una decisión que generó gran controversia.

La rápida sustitución fue interpretada por muchos como una mala gestión del vestuario y de la confianza del futbolista. Varios exjugadores y comentaristas criticaron duramente al entrenador, asegurando que el cambio pudo perjudicar seriamente la confianza del joven portero. Algunos incluso calificaron la decisión de “dañina” para su carrera. Tras la humillante derrota europea, el exdelantero egipcio Ahmed Hossam “Mido” lanzó un duro mensaje contra el técnico Igor Tudor: “Por favor, despídanlo hoy, no mañana”.

El Atlético de Madrid vence en la ida de los octavos de final de la Champions. / Juanjo Martín / EFE

La derrota por 5-2 agravó aún más la crisis deportiva de los Spurs, que atraviesan una mala racha de resultados desde la llegada de Tudor al banquillo. El técnico croata ha perdido sus primeros partidos al frente del equipo y su futuro empieza a ponerse en duda dentro del club.

Inglaterra dicta sentencia

En Inglaterra ya se escuchan voces que piden su destitución inmediata, mientras la directiva del Tottenham estudia la situación del equipo y el impacto de sus decisiones. Con el conjunto londinense cerca de los puestos de descenso en la Premier League y con la eliminatoria europea muy cuesta arriba, la continuidad de Tudor podría depender de los próximos resultados.