La increíble confesión de Jefté, el verdugo del Real Madrid en la Copa del Rey
El jugador del Albacete recuerda su doblete de forma "muy especial", pero deja claro que lo cambiaría por cumplir su "sueño"
Jefté Betancor tocó el cielo esta temporada con la histórica eliminación del Albacete al Real Madrid en Copa del Rey. El atacante del conjunto manchego, con un doblete, fue el héroe de su equipo en una noche mágica que amargó el debut de Álvaro Arbeloa en el banquillo del conjunto blanco. El Albacete avanzó de ronda en la competición del KO y recibió al FC Barcelona en cuartos, pero ante el otro gigante del fútbol español sí terminó sucumbiendo.
A raiz de esa histórica actuación frente al Real Madrid y con motivo del partido que enfrenta esta semana a Albacete y Las Palmas, Jefté ha dejado una declaración esta semana que sorprenderá a más de uno, y es que el delantero ha declarado su amor por el conjunto canario de una manera especial.
Jefté lo cambiaría literalmente todo por Las Palmas
"Cambiaría mi doblete al Real Madrid por firmar con la UD Las Palmas", ha afirmado el delantero en Ser Deportivos Las Palmas. Jefté es un seguidor amarillo confeso y ha aprovechado el micrófono para dejarse querer: "Claro que me gustaría regresar a Las Palmas, es el equipo de mi vida. Sería un sueño y es la ilusión de cualquier canterano".
De hecho, reconoce que ya hubieron conversaciones pero todavía no se ha podido dar ese reencuentro: "Hubo conversaciones en verano y en invierno sin que se concretara nada". Acabó su ofrecimiento a Las Palmas con un "si Dios quiere" cuando fue preguntado sobre si jugará en la isla la temporada que viene.
Recuerda su doblete al Real Madrid
A pesar de que volver a su casa pesa más, Jefté ha recordado con mucho cariño su doblete al conjunto blanco: "Aquel día fue una locura, fue muy especial. Meterle al Madrid, y encima un doblete con gol en el último minuto... fue un sueño".
Cabe recordar que el conjunto manchego protagonizó una de las grandes sorpresas del torneo al imponerse a un rival infinitamente superior, y lo hizo además con un gol decisivo en el tiempo añadido.
