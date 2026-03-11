Las consecuencias de que Irán no vaya al mundial

El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, anunció que la selección masculina no acudirá al Mundial que se disputará este verano en Estados Unidos, Canadá y México. La decisión, según explicó, responde a la delicada situación que vive el país tras el estallido del conflicto bélico provocado por el ataque lanzado el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, un episodio en el que perdió la vida el líder iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

El ministro de Deportes iraní fue tajante al explicar los motivos de la decisión. En una entrevista televisiva, Ahmad Donyamali aseguró que la actual situación política y militar hace imposible la participación del combinado nacional en el torneo.

“Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no existen condiciones para participar en la Copa del Mundo. A la vista de las medidas maliciosas adoptadas contra Irán, se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, definitivamente no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”, afirmó Donyamali.

Ahmad Donyamali

¿Qué dice la FIFA?

La reacción de la FIFA combina prudencia diplomática con el marco normativo del torneo. En el plano público, el presidente del organismo, Gianni Infantino, aseguró que la selección iraní sigue siendo “bienvenida” a disputar el Mundial tras mantener conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció sobre la situación: “Esta tarde me reuní con el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, para hablar del estado de los preparativos para la próxima Copa del Mundo de la FIFA y de la creciente emoción a medida que se acerca el comienzo en solo 93 días”, escribió en su cuenta de Instagram.

Infantino también se refirió directamente al caso de la selección iraní: “También hablamos sobre la actual situación en Irán y sobre el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado para participar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos”.

Sanciones a Irán

Sin embargo, más allá del mensaje institucional, el reglamento del Mundial 2026 contempla consecuencias económicas importantes en caso de renuncia. La sanción económica sería de unos s 325 mil dólares y podría elevarse hasta alrededor de 650 mil dólares. si la retirada se produce dentro del último mes previo al inicio del torneo. Además, la federación afectada estaría obligada a devolver las ayudas recibidas para la preparación y perdería el premio económico por participar en la competición. FIFA tiene la última palabra ante una situación de este tipo. La cláusula 6.7 establece que el organismo puede decidir “a su sola discreción” cómo actuar, incluyendo la posibilidad de reemplazar a la selección que renuncie o sea excluida, decisión que corresponde al Consejo de la FIFA o al comité correspondiente.

Los sustitutos

El reglamento del Mundial 2026 contempla también el escenario de una retirada. Según recoge el apartado 6.7, si una federación clasificada decide no participar o es excluida del torneo, la FIFA tiene la potestad de designar un sustituto, que normalmente saldría del mismo organismo continental al que pertenece la selección afectada. En el caso de Irán, encuadrada en la AFC (Confederación Asiática de Fútbol), el relevo se buscaría entre las selecciones asiáticas, que para esta edición cuentan con 8,5 plazas en la fase final. De producirse finalmente la baja iraní, los principales beneficiados serían Irak y Emiratos Árabes Unidos. El combinado iraquí accedería directamente al grupo G, donde ya esperan Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto, mientras que el puesto que dejaría libre Irak en la repesca continental pasaría a ocuparlo Emiratos.