La mala noticia para el Athletic Club de cara al partido contra el Girona

No está siendo una temporada sencilla para el Athletic Club de Bilbao a todos los niveles. El sueño de la Champions League le ha supuesto una carag extra de trabajo que le ha lastrado a nivel competitivo y que también le ha pasado factura a nivel físico.

El pasado fin de semana contra el Barça cuajaron un gran partido y a pesar de ello no le dio para ganar el encuentro, dejando además por el camino la lesión de Unai Gómez, que se marchó con muchas dificultades para apoyar el pie, encendiendo todas las alarmas.

Aitor Paredes, en problemas

Ese partido no pudo disputarlo Aitor Paredes, que fue baja por problemas físicos y que Ernesto Valverde esperaba tener recuperado esta semana después de no forzar la maquinaria para que jugase contra el combinado culé, pero no ha tenidpo esta suerte.

El zaguero de los leones no ha entrenado esta semana con el grupo todavía y se complica mucho su presencia contra el Girona. Para jugar tendría que forzar mucho la maquinaria y no parece el mejor momento para hacerlo antes de entrar en el tramo decisivo de la competición.

Quedan dos entrebamientos para disipar dudas, pero parten con ventaja otras opciones como Dani Vivian, Aymeric Laporte o el canterano Monreal, mientras que Egiluz podría formar parte de la lista de convocados.

Una baja muy sensible

El central bilbaíno destaca principalmente por su regularidad y carga de minutos: en el curso 2025-26 supera los 2.250 minutos disputados, siendo el segundo defensa más utilizado del equipo, solo por detrás de Dani Vivian. En LaLiga suma 17 partidos, 1 gol y 1.449 minutos, con una valoración media cercana al 7,0, lo que refleja un rendimiento estable dentro de la zaga rojiblanca. Su presencia constante ha sido especialmente valiosa cuando el equipo ha sufrido lesiones en defensa, permitiendo mantener continuidad en la línea defensiva.

En términos estrictamente defensivos, Paredes aporta solidez en duelos y capacidad de recuperación de balón. En lo que va de temporada acumula más de 60 entradas, alrededor de 45 intercepciones y 12 bloqueos, cifras que evidencian su impacto en la contención del rival. Además, registra aproximadamente 1,30 tackles, 1,55 intercepciones y más de 4 despejes por partido, indicadores de un central activo en la defensa del área y en la anticipación. A ello se suma su rendimiento en competiciones europeas, donde promedia 11 balones recuperados por encuentro y cerca de un 85 % de precisión en el pase, lo que también muestra su capacidad para iniciar la salida de balón desde atrás.

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club / EFE

Desde el punto de vista del cuerpo técnico, Ernesto Valverde ha subrayado en varias ocasiones su importancia dentro del equipo. El técnico ha destacado su compromiso y competitividad, aunque también ha señalado la necesidad de controlar ciertos excesos, como cuando afirmó que el jugador “sabe que ha sido un error” tras una expulsión en un partido, evidenciando su carácter intenso. En conjunto, Paredes aporta físico, agresividad defensiva y continuidad en el once, cualidades que lo han consolidado como uno de los centrales de confianza del entrenador y como un elemento clave para sostener la estructura defensiva del Athletic durante la temporada.