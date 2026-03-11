Malas noticias para el Mallorca con Jan Virgili

El último partido del dejó una mala noticia para el conjunto bermellón. Jan Virgili fue expulsado tras ver tarjeta roja directa una acción que dejó al equipo con diez futbolistas y que condicionó el desenlace del choque.

La decisión arbitral no tardó en generar polémica. En redes sociales y entre la afición mallorquinista se desató la indignación, ya que muchos seguidores consideran que la acción del atacante no merecía una expulsión tan severa. Para buena parte del entorno del club, la jugada era, como mucho, merecedora de tarjeta amarilla, por lo que la roja directa fue recibida como un castigo excesivo.

Dos partidos de sanción

La polémica no terminó ahí. En las últimas horas se ha confirmado que el Comité de Competición ha decidido sancionar a Virgili con dos partidos, una decisión que ha multiplicado el enfado entre los aficionados del Mallorca, que consideran que el castigo es desproporcionado para una acción que ya generó tanta discusión durante el partido.

Jan Virgili / CATI CLADERA

La baja del joven extremo no es un asunto menor para el equipo balear. A sus 19 años, Virgili se ha convertido en una de las piezas importantes del ataque del Mallorca, aportando desequilibrio, velocidad y creatividad en los metros finales. Su capacidad para romper defensas en el uno contra uno ha sido uno de los recursos más utilizados por el equipo durante la temporada.

Una baja clave

Los números respaldan su importancia. En la presente temporada de , el atacante suma 18 partidos disputados y más de 1.100 minutos sobre el césped, además de cuatro asistencias, lo que le sitúa como uno de los máximos asistentes del equipo. Estas cifras reflejan su influencia en el juego ofensivo del conjunto bermellón pese a su juventud.

Por todo ello, su sanción supone un problema para el Mallorca, que deberá afrontar los dos próximos compromisos ligueros, contra Espanyol y Elche CF, sin uno de sus futbolistas más desequilibrantes. La ausencia de Virgili obligará al técnico a buscar alternativas en las bandas para suplir a un jugador que, con su desborde y su capacidad para generar ocasiones, se había convertido en un futbolista indispensable.