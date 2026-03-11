El presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi atrapado en Qatar

El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, lleva más de una semana atrapado en Doha después de que el estallido del conflicto en Oriente Medio provocara el cierre de varios espacios aéreos en la región, el dirigente catarí no ha podido abandonar el país debido al bloqueo aéreo que afecta a numerosos vuelos internacionales. Al-Khelaifi se encontraba en la capital catarí para asistir a un acto oficial cuando el conflicto alteró por completo su agenda. El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques sobre Irán, una operación que desencadenó represalias y llevó a varios países de la zona a restringir su tráfico aéreo. La situación ha dejado a miles de viajeros bloqueados en aeropuertos de Emiratos Árabes Unidos y Catar.

El PSG confirmó la ausencia de su presidente a través de un comunicado oficial. “El presidente del PSG no estará presente en el partido de la Liga de Campeones de esta noche, a pesar de su intención de asistir, como ha sido el caso en todos los partidos de la Liga de Campeones del club. Dada la situación actual en la región, ha decidido permanecer en Doha durante este difícil periodo”, señalaron desde la entidad parisina.

El club también explicó que, pese a no poder viajar, el dirigente ha mantenido el contacto con el equipo. El presidente del PSG “se ha reunido con el entrenador Luis Enrique, el asesor deportivo Luis Campos, el cuerpo técnico y toda la plantilla, trasladándoles un mensaje de apoyo, ánimo y unidad”, señalaron desde la entidad parisina.

El último enfrentamiento entre el PSG y el Chelsea dejó un final muy tenso. Tras la victoria del conjunto inglés por 3-0, varios jugadores se encararon sobre el césped y se produjo una tangana tras el pitido final. En medio del altercado también apareció Luis Enrique, en una escena que dio mucho que hablar y que añadió más morbo al nuevo cruce entre ambos equipos en Europa.