Neymar se lesiona en la víspera del cumpleaños de su hermana: críticas, polémica y dudas rumbo al Mundial 2026

A menos de 100 días para el inicio del Mundial de 2026 en Norteamérica, la selección brasileña se encuentra en plena fase de preparación, con la atención puesta en un ataque que necesita afinarse tras la sensible baja de Rodrygo. Carlo Ancelotti, técnico de Brasil, ha intensificado la observación de sus figuras clave, entre ellas Neymar, con el objetivo de asegurar un frente ofensivo sólido para la búsqueda del hexacampeonato.

Las lesiones persisten y se repiten en fechas sensibles

En su última gira de observación, Ancelotti tenía previsto presenciar el enfrentamiento Santos - Mirassol para evaluar de cerca a Neymar, uno de los jugadores más influyentes del país y figura histórica aún en activo. Sin embargo, una sobrecarga física impidió la participación del delantero, lo que coincidió una vez más con el cumpleaños de su hermana, un patrón que se ha repetido durante 10 años consecutivos y que ha llamado la atención de aficionados y medios de comunicación.

Esta situación ha generado críticas en redes y prensa, cuestionando la disponibilidad y compromiso del jugador. Neymar respondió irónicamente a estas acusaciones: “Hay mucha gente creando teorías sobre lo que me ocurre. No pasa nada. Si juego lesionado me equivoco. Si cuido salud, me equivoco. Si juego con dolor, me equivoco. Es muy difícil acertar”.

La presión mediática y la frustración del jugador

Más allá de las lesiones, Neymar expresó su agotamiento frente a la constante presión: “Lo que más me sorprende es esa gente que parece que está conmigo todos los días y empieza a inventar historias. Parece tienen la verdad absoluta. Es muy difícil ser yo. Madre mía… Tengo que tener demasiada paciencia”. Estas declaraciones reflejan el desgaste emocional del delantero, que busca mantener su rendimiento pese a los constantes cuestionamientos.

Thiago Silva respalda a Neymar como pieza clave

En medio de las críticas, Thiago Silva, defensor emblemático de 41 años y veterano del vestuario brasileño, defendió firmemente a Neymar como “indiscutible” para la Copa del Mundo de 2026. Tal y como dijo Silva en TNT Sports: “Si Neymar está en forma, tiene que jugar en el Mundial. Dado su nivel de juego actual, tiene que ir. Es indiscutible. Neymar está ahí, en la cancha, y para el equipo contrario ya es un verdadero dolor de cabeza", afirmó.

El veterano defensa subrayó que, a pesar de los problemas físicos recientes, la técnica, la experiencia y la influencia psicológica del atacante siguen siendo determinantes para la Seleção. Por su parte, Neymar es el máximo goleador histórico de la selección brasileña, la ‘canarinha’. El futbolista brasileño tuvo un final de temporada muy bueno con el Santos FC y ha comenzado de manera positiva tras su operación. En los tres encuentros disputados esta campaña, ha logrado 2 goles y una asistencia.

Mirando hacia el Mundial 2026

Neymar, de 34 años, mantiene la mirada puesta en el torneo de Norteamérica, a pesar de no haber vestido la camiseta de la selección desde 2023. Su ambición, unida al respaldo de figuras históricas como Thiago Silva, refuerza su posición como uno de los pilares ofensivos del combinado brasileño. Ahora, la clave estará en gestionar su estado físico y emocional para que pueda desplegar todo su potencial en la cita mundialista.