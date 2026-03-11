Los países que podrían sustituir a Irán en el Mundial 2026

La posible ausencia de la selección de Irán en el Mundial de 2026 ha abierto un nuevo escenario para la FIFA, que ya contempla diferentes alternativas para cubrir la plaza que dejaría vacante el combinado asiático. El equipo iraní, que había logrado su clasificación para el torneo, forma parte del Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

La situación surge después de que el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, asegurara que su país “no participará bajo ninguna circunstancia” en la cita mundialista, prevista para disputarse este verano en Estados Unidos, Canadá y México, debido a la escalada del conflicto político y militar que atraviesa la región.

El Mundial de Fútbol de la FIFA empieza el 11 de junio e Irán debe disputar sus tres partidos de la fase de grupos frente a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda en ciudades estadounidenses / EFE

Ante esta coyuntura, el reglamento del torneo establece que, si una federación clasificada se retira o es excluida, la FIFA puede decidir el reemplazo “a su entera discreción” y tomar las medidas que considere oportunas para completar el cuadro del campeonato.

En ese escenario, la opción más probable sería que la plaza quedara en manos de otra selección perteneciente a la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). Entre los candidatos que aparecen con más fuerza figura Irak, uno de los equipos que aún pelea por su clasificación a través de las repescas internacionales.

Otra posibilidad que se baraja es que la FIFA utilice el ranking o los resultados de las eliminatorias asiáticas para determinar el sustituto, aunque la normativa no especifica un procedimiento automático, lo que deja margen a una decisión excepcional del organismo rector del fútbol mundial.

Reacción inmediata

Mientras tanto, la retirada iraní aún no se ha formalizado oficialmente ante la FIFA. En caso de confirmarse, el organismo presidido por Gianni Infantino tendría que actuar con rapidez para resolver una situación inédita a pocos meses del inicio de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes.