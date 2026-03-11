Rodri, denunciado e investigado en Inglaterra en la víspera del partido frente al Real Madrid

En la víspera de un partido clave entre el Real Madrid y el Manchester City correspondiente a los octavos de final de la UEFA Champions League, el nombre de Rodri ha saltado a la actualidad por un asunto completamente ajeno al terreno de juego. El mediocampista español, pieza fundamental del conjunto inglés, se encuentra en el centro de una polémica después de que varios vecinos denunciaran que utiliza un dron cerca de sus viviendas, lo que habría generado preocupación por posibles invasiones de privacidad.

Según informan varios medios británicos, residentes del edificio donde vive el futbolista aseguran que el aparato ha llegado a volar muy cerca de las ventanas de los pisos cercanos, provocando incomodidad y nerviosismo entre algunos habitantes del complejo residencial.

Quejas vecinales por el dron de Rodri

La polémica comenzó cuando algunos vecinos del ático donde reside el internacional español en Salford detectaron la presencia de un dron sobrevolando la zona a muy poca distancia de sus ventanas. Uno de los residentes explicó a la prensa británica que la situación resultó especialmente inquietante.

“Vivo con mi pareja en un piso alto y lo último que uno espera ver cuando está viendo la televisión es un dron a un metro de la ventana”, relató el vecino en declaraciones recogidas por la prensa local.

El mismo residente añadió que la situación ha generado preocupación en su hogar: “Mi esposa está muy nerviosa. Una de las ventajas de vivir tan alto es que nadie puede verte, pero ahora sentimos que nos acosan Rodri y su dron”.

Las quejas se habrían multiplicado en el grupo de WhatsApp que comparten los vecinos del edificio, donde varios residentes expresaron su malestar por la frecuencia con la que, aseguran, el aparato sobrevuela las inmediaciones del inmueble.

Investigación sobre posibles infracciones

Tras las denuncias vecinales, medios como el Daily Mail señalan que se están realizando averiguaciones para determinar si el futbolista ha podido infringir alguna normativa relacionada con el uso de drones en zonas residenciales.

Las autoridades estarían revisando especialmente si el vuelo del dispositivo pudo vulnerar leyes sobre privacidad o las normas que regulan la distancia mínima respecto a viviendas y personas. En el Reino Unido, el uso recreativo de drones está sujeto a regulaciones estrictas que limitan el vuelo cerca de propiedades privadas o de zonas habitadas.

Por el momento no se ha confirmado la apertura de un proceso formal, pero sí la recopilación de información para determinar si la práctica del jugador se ajusta a la normativa vigente.

Polémica extradeportiva antes de un partido clave

El episodio llega en un momento especialmente delicado para el calendario deportivo del Manchester City. El equipo dirigido por Pep Guardiola afronta uno de los duelos más exigentes de la temporada ante el Real Madrid en la eliminatoria de octavos de final de la UEFA Champions League.

Rodri, de 29 años, es considerado una de las piezas clave del esquema del City y uno de los mediocampistas más influyentes del fútbol europeo en la actualidad. Su rendimiento en el centro del campo ha sido determinante en los éxitos recientes del club inglés, lo que convierte cualquier noticia relacionada con su figura en un asunto de gran repercusión mediática.

Silencio del entorno del jugador

Hasta el momento, ni el entorno del futbolista ni el club han emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones de los vecinos. Tampoco se ha confirmado si el jugador continuará utilizando el dron o si ha decidido suspender temporalmente esta actividad mientras se aclara la situación.

La polémica, sin embargo, ya ha generado un intenso debate en medios británicos sobre los límites del ocio privado de los deportistas y el respeto a la privacidad en zonas residenciales.

Mientras tanto, el foco deportivo sigue puesto en el enfrentamiento europeo entre el Real Madrid y el Manchester City, donde Rodri aspira a volver a ser protagonista, esta vez únicamente por su rendimiento sobre el césped.