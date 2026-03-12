Antonio Blanco no quiere renovar con el Alavés... y se pone en el mercado

El futuro de Antonio Blanco comienza a agitar el mercado de fichajes. El centrocampista del Deportivo Alavés, uno de los pilares del equipo vitoriano en las últimas temporadas, no tiene intención de renovar su contrato más allá de 2027, una situación que podría convertirlo en una interesante oportunidad para distintos clubes. Según ha trascendido desde Vitoria, el futbolista cordobés ya ha rechazado en dos ocasiones la propuesta de ampliación contractual que le ha presentado el club de Mendizorroza. La entidad babazorra pretendía prolongar su vinculación más allá de junio de 2027, pero por el momento las posturas entre ambas partes están muy alejadas.

Antonio Blanco durante un partido de LaLiga EA Sports 2025-2026 / RRSS Deportivo Alavés

El Alavés teme perder a uno de sus pilares

Blanco se ha consolidado como una pieza fundamental dentro del sistema del Alavés desde su llegada definitiva en 2023. Tras una primera etapa como cedido procedente del Real Madrid, el club vasco pagó alrededor de cuatro millones de euros para hacerse con sus servicios. Desde entonces, su crecimiento ha sido constante. En su primera temporada completa disputó 36 partidos, cifra que aumentó hasta los 37 encuentros en la campaña siguiente. En el presente curso ya acumula cerca de una treintena de apariciones oficiales entre liga y Copa del Rey, confirmándose como uno de los jugadores más importantes del equipo. No es casualidad que el Alavés quiera asegurar su continuidad. Además de su peso deportivo, Blanco es uno de los futbolistas mejor pagados de la plantilla y un referente dentro del vestuario.

Antonio Blanco durante un partido de LaLiga EA Sports 2025-2026 / RRSs Deportivo Alavés

Una salida cada vez más probable

La negativa del jugador a renovar complica los planes del club. Si el Alavés quiere obtener un ingreso por su traspaso, el próximo mercado de verano podría ser su última gran oportunidad. Existe además un condicionante clave: el 50% de los derechos del jugador siguen perteneciendo al Real Madrid, por lo que la mitad de un hipotético traspaso iría destinada al club blanco. El pasado verano ya existieron movimientos por el centrocampista. La ACF Fiorentina llegó a presentar una oferta, aunque las diferencias económicas entre ambos clubes impidieron cerrar la operación. Con un año menos de contrato, el escenario ahora es muy diferente.

Paolo Vanoli, entrenador de la Fiorentina / ALESSANDRO DI MARCO

Con nivel internacional

Además, el pìvote babazorro cuenta con experiencia internacional con La Roja, algo que refuerza aún más su valor de mercado. El centrocampista cordobés llegó a debutar con la absoluta tras destacar en las categorías inferiores del combinado nacional. Fue un futbolista importante en la Selección Sub-21, con la que participó en partidos de clasificación y en el Europeo de la categoría, y previamente también tuvo protagonismo en la Selección Sub-19 consolidándose como uno de los mediocentros más prometedores de su generación dentro del fútbol español.

Antonio Blanco, con la camiseta de la selección española en Getafe. / RRSS SEFUTBOL

